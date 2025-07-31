家寧全家被起訴吞眾量級4000萬+逃稅！發聲反擊Andy:正義目前晚到

Andy老師家寧事件又有新進展！繼Andy老師與家寧分手後，雙方因公司帳目、逃漏稅等問題而對簿公堂，在昨天（30日）張家寧一家四口全被起訴，家寧卻意外發聲明反控，「可以看看我的聲明，我相信正義不會遲到，但目前晚到」。



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在昨天（30日），新北地檢署以業務侵占、背信及逃漏稅等罪嫌起訴家寧母親曾淑惠，而監察人張父張國龍、業務經紀張妹張家芸，和身為公司董事的家寧全部被起訴，但家寧僅因與Andy分手後，擅自更改頻道登入密碼，以無故變更他人電磁紀錄罪嫌起訴，未參與侵占、背信部分。而家寧一家四口涉嫌侵占群海受收益約台幣4427萬元（約港幣$1158萬），並以人頭浮報薪資逃漏稅台幣1609萬（約港幣$421萬）。

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而在昨天晚上，家寧卻意外在社交媒體透過律師發出聲明，反控Andy擅改頻道綁定的Google AdSense帳號驗證碼地址，才是涉犯妨害電腦使用罪的人，再度提及Andy感情不忠一事，表示雙方協議分手後，Andy表示頻道皆歸家寧所有，但在同年10月期間，卻擅自將頻道綁定的帳號驗證碼寄送地址，從新北市變更到雲林縣湖口鄉，已構成台灣刑法第359條之妨害電腦使用罪，但當時她並無追究，僅在知道後變更頻道登入密碼，避免Andy完成後續程序，「就檢察官認定本人行為構成妨害電腦使用罪，本人深感遺憾，未來本人將透過法院公開審理程序，向法院詳細說明事件始末，以維清白。」

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在經過律師發出聲明後，家寧亦在社交媒體Threads回覆網民帖文，勸告網友可以留意自己的新聲明，「可以看看我的聲明，我相信正義不會遲到，但目前晚到」，同時也在社交媒體Instagram發佈新影片的預告，預告中家寧「感謝檢調還我清白，證明我沒有侵佔任何款項，也沒有涉嫌逃漏稅」，再次重新Andy老師在協議分手時已經親口承諾「頻道歸我一人所有」，新影片會將這幾年的故事一併解釋予網友。

而面對張家寧一家的起訴、經律師發出的聲明，以及新影片預告，大部份網民似乎都並不買單，「頻道歸你，但分手前頻道的收入是Andy的，不是你們一家人的」、「始終就是不見帳本」、「貪得無厭的一家人，吃相超級難看」、「都被起訴了還在硬拗，妳真的好丟臉，在路上被別人看到不會感到羞恥嗎」。不過亦有少部份網民支持張家寧「只是被起訴而已吧！開庭了嗎？ 正式判決應該是開完庭後才能知道有沒有罪」、「起訴而已，還沒判有罪啦」、「不管啦，Andy劈腿」。