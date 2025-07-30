日本海嘯「末日預言」又中？俄羅斯8.8級大地震！網民：7月未完

俄羅斯今早（30日）發生8.8級地震，日本氣象廳向對東部沿海地區發布海嘯預警，並預計將引發3米巨浪。早前因預言日本將出現大地震及海嘯而引起話題的漫畫《我所看見的未來》再被熱議，作者龍樹諒名字並衝上「X」的熱搜，不少網民驚呼：七月仲未完！



俄羅斯錄得8.8級地震

俄羅斯欽察加半島今早（30日）發生高達8.8級大地震，至今為止更出現超過400次餘震，規模均有5至7級不等，其後多個地區包括中國、日本、美國、菲律賓等均發出海嘯警報，其中日本有關當局已下令立即疏散沿海部分地區。

日本發出海嘯警報：北海道海岸的現場畫面（NHK直播截圖）

日本海嘯抵達北海道

根據NHK報道，強震首波海嘯已抵達日本北海道根室市，海浪暫高30厘米，預料第二及第三波陸續抵達，届時將引發更高的海嘯。除此之外，當局亦宣佈3段高速公路關閉、41條鐵路線停運、仙台機場跑道關閉，JR多條線需要暫停營運，JR北海道甚至關閉多個車站並進行疏散及避難。有遊日本沖繩的台灣人林先生在Threads上表示，今早他手機先收到津波注意報，隨後再收到津波警報，然後全部人就立即被疏散出去並前往停車場5樓等候，連小動物們都被運上來。

沖繩發海嘯警報，連小動物們都被運上5樓停車場。（Threads@mark_1028）

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《我所看見的未來》登X熱搜

而早前因預言七月日本有大地震及海嘯而引起話題的漫畫《我所看見的未來》，其作者名字「龍樹諒」登上X趨勢，網民紛紛揣測作者成功預言，驚呼「七月仲未完」、「龍老師又中」、「趕7月尾班車」、「龍樹諒沒有輸」，不過有網民則不認同，「預言的災難誇張好多倍，除非仲有後續」。

網民留言評論。（網上截圖）

《我所看見的未來》作家龍樹諒登上X趨勢。

其實作者龍樹諒在新書《天使的遺言》中曾澄清，「2025年7月5日4:18」只是她夢到夢境的時間，不代表是災難發生的時間點，但﻿﻿她表示，2025年7月﻿是「人們真正意識到災難或無法挽回的現實」的時刻，可能是重要的轉折點。