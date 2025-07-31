33歲柯煒林確診肺腺癌第四期　研究揭患癌年輕化小心10大身體警號

香港演員柯煒林（Will）昨日（7月30日）在個人Instagram發布長文，透露自己自五月底以來持續咳嗽，經兩次抗生素治療仍未痊癒。入院詳細檢查後，確診罹患肺腺癌第四期。

事實上，患癌近年確有年輕化的趨勢，台灣重症醫療醫師黃軒更引述一項癌症分析研究指，在1990年以後出生的人比1970年出生的人，更有可能在50歲之前患癌。不少癌症症狀起初不太明顯，令人容易忽略，黃軒醫師就列出10大徵狀，如果有這些身體警號出現，就應該盡快求醫。



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柯煒林曾憑電影《濁水漂流》獲「第58屆金馬獎」及「第40屆香港電影金像獎」最佳男配角提名。他表示目前已開始服用標靶藥物，由於不確定身體對藥物的反應，決定暫時全面停工，待病情穩定後再重返演藝圈。此外，柯煒林原定參演的舞台劇《笨蕉大劇院》，劇組在考量其身體狀況後，決定為他飾演的角色另尋替補演員。

肺腺癌在非吸煙者中相對常見

柯煒林所患的肺腺癌，其實是屬於非小細胞肺癌的一種，是肺癌中最常見的癌症，起源於肺部支氣管黏膜的腺體細胞，通常生長在肺部外圍，故症狀不明顯，或在腫瘤較大時才被發現。這種肺癌類型在非吸煙者中，尤其在女性和年輕族群裡，發病率相對較高。根據衞生署衞生防護中心的資料顯示，2023年共有 3,880人死於肺癌，佔香港癌症死亡總人數的26.1%，位居癌症死因之首。

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患肺腺癌的成因有很多，但其中一點要留意，是肺腺癌在非吸煙者中相對常見，但吸煙、二手煙暴露、空氣污染、基因突變及家族病史等，也是主要成因。而肺腺癌在早期階段通常沒有明顯症狀，但隨著病情發展，可能會出現 持續性咳嗽、 胸部不適或疼痛、 呼吸困難或氣促、 體重下降和疲勞等常見症狀。

患癌年輕化須及早留意10大徵狀

事實上，近年不少醫學報告反映癌症有年輕化趨勢。早前台灣重症醫療醫師黃軒在其Facebook專頁分享到，年輕人患癌症的機率比以前更高。根據Nature Reviews Clinical Oncology（《自然評估臨牀腫瘤學》）在2022年發表的報告，發現在1990年以後出生的人-比1970年出生的人 -- 更有可能在50歲之前得癌。依據研究進一步顯示，年輕族群罹癌機率，依照性別不同，都有一直在逐年增加的趨勢：年輕男生罹癌在3年內（2017-2019），增加了6.5%；而年輕女生罹癌，在10年內（2000-2019），增加了2.4%。黃醫師提醒，除了定期進行健康檢查，其實年輕人可以從多種身體症狀預早發現患癌，病向淺中醫。

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👇👇年輕人患癌會出現的10個警號症狀👇👇

1. 無痛的腫塊

黃軒醫師指，如果發現身體某部位出現異常的腫塊，而且隨著時間逐漸變大，則需要警惕。

2. 持續發燒或咳嗽

雖然發燒咳嗽可以是多種因素引起，但如果發燒持續不退，特別在夜間出汗，這可能是血癌或淋巴系統癌症的跡象；超過三個禮拜的咳嗽，尤其是咳嗽時常伴有血絲時，更應引起注意。黃軒醫師都建議這2種情況要去看醫生，進行檢查會比較安心。

3. 排便習慣的變化

若出現便秘、腹瀉或發現糞便中有血或顏色變黑、灰白或紅色等，都是身體向你發出的警號。

4. 排尿異常困難

如果頻繁需要小便、尿急或排尿疼痛，甚至尿量愈來愈少，都是排尿出現異常的情況，不容忽視。

5. 在沒有原因的情況下出血

陰道出血、排便或排尿時出血、咳嗽出血等，在沒有原因的情況下出血，都可能是患癌的警號症狀。

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6. 不明的體重下降

如果在沒有改變飲食或運動習慣的情況下，體重突然下降超過5公斤，都有可能是早期癌症的跡象。

7. 持續的疲勞感

如果身體感到持續的極度疲勞，甚至影響日常生活，尤其是休息後仍感到疲憊。就應該提高警覺，這種情況可能是癌症早期的一個跡象。

8. 皮膚的變化

新出現的痣或原有痣的大小、形狀或顏色的變化都不容忽視。因為新出現的痣、痣的形狀、大小或顏色的變化，出現皮膚發紅、發黃、瘙癢或脫皮等，都可能是皮膚癌的警訊。

9. 持續的疼痛

如果身體出現持續的疼痛而找不到原因，黃軒醫師則建議需要進一步檢查。尤其是疼痛的位置和強度逐漸增強，而且找不到其他原因，應當警惕可能是癌症。

10. 消化系統問題

如果出現長期胃灼熱、消化不良、嚴重腹瀉、食慾愈來愈差、越吃越瘦等，都可能是癌症早期的表現。

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假如身體有出現以上的症狀，千萬不要拖延，盡早就醫進行檢查，預防勝於治療。若然想降低年輕人患癌的風險，都有一些有效方法。可以配合健康的生活方式，例如：均衡飲食、適量運動、避免吸煙和過量飲酒，以及減少接觸已知的致癌物質等。