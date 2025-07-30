日本海嘯｜全家遊北海道遇警報　網民分享避難經過：心驚肉跳

俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka）7月30日發生8.8級地震，引發日本海嘯。當地發出海嘯警報，而第一波海嘯侵襲北海道，最新估計有近200萬人撤離。有正在遊北海道的台灣旅客在社交平台表示，日前才來到北海道旅遊，結果在乘坐列車時在一小鎮停駛，全車人須下車並前往避難中心暫避，步行期間不時聽到海嘯警報，坦言「心驚肉跳」。



俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka）7月30日連續發生多次地震，包括一次高達8.8級的大地震，日本、美國夏威爾及西岸地區、太平洋島國、菲律賓等多地發布海嘯警報。當中日本多個沿海地區均發出海嘯警報。

網民授權刊登 (threads@sabinayen)

有網民就在Threads分享，表示日前跟家人一起前往日本展開10日北海道之旅，今天上午與家人搭上函館往札幌的北斗特急列車時，手機看到俄羅斯大地震新聞，然後列車就在「森」這個小鎮停駛，「全員下車，並往鎮裡的內地走進去，接著就被勸往避難中心」。

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樓主表示，他們跟著當地居民往里民中心避難，「聽著三不五時響起的警報，心驚肉跳….」，而在出發前曾緊張龍樹諒預言，更在圖書館借書看的兒子，起初還有點腳抖，還好現在已安靜地玩iPad，笑言「3C治百病」。樓主在留言區表示，目前火車沒有復駛的跡象，國道也全面都暫停。

不少網民見樓主經歷也叮囑他們要注意安全，也認為這次旅遊對孩子來說，可說是另類體驗，「孩子有了特別的體驗，防災意識又上一級了」、「兒子會有一個難忘的暑假」、「絕對是十分難忘，一輩子可以記取的記憶」。

資料來源: threads