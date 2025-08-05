黑雨災情處處！瑪麗醫院變水上醫院 打工仔照返工：因為愛與責任

【天氣／hko／天文台／暴雨警告／黑雨】受活躍西南季候風及高空擾動影響，珠江口一帶持續有強雷雨區發展，香港天文台周二（5日）清晨5時50分改發黑色暴雨警告，及後更宣布黑雨會至少維持至下午3時。受黑雨影響多區均出現水浸情況，有些地區更猶如澤國一樣，不少網民也分享黑雨災情，期中瑪麗醫院更變「水上醫院」，上載片段的網民更形容為「瑪麗海」，有從事服務業的打工仔照常返工，更表示返工是因為「愛與責任」！



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珠江口一帶持續有強雷雨區發展，今日香港暴雨警號逐級上，天文台宣布清晨掛起的黑雨警告起碼維持到五點。全港多區出現水浸情況，不少網民都將災情影片上載至社交平台，不少畫面也相當震撼。當中有網民上載短片，驚現瑪麗醫院變成澤國，院正院門口就如一條河流，就連水馬也被沖走，沿著水流飄流。另一段影片亦可見，瑪麗醫院四周均有嚴重水浸，上載片段的網民更形容為「瑪麗海」。

暴雨由昨晚開始已經下過不停，到今晨天文台由紅雨改發黑雨，雖然勞工處有指引僱主不應要求僱員返回工作地點上班，不過有些工作仍需上班，當中有電視台訪問一位正在上班的打工仔甘先生，他表示因任職酒店須照常返工，更言道：「黑色暴雨要返工？因為愛與責任囉，公司都係返operation（運作部門）所以都要返工。」惹來不少網民熱議，更笑指：「越嚟越多人一對住鏡頭就玩嘢！」

打工仔甘先生表示黑雨是為了「愛與責任」，被網民大讚「識玩」。（網上圖片）

全港黑雨災情畫面