黑雨｜天文台錄得逾10000次雲對地閃電　閃電分2種教避雷9大貼士

【天氣／weather／hko／天文台／紅雨／黑雨／暴雨警告】活躍西南季候風及高空擾動影響，珠江口一帶持續有強雷雨區發展，香港天文台表示，黑色暴雨警告信號會至少維持至下午3時。由凌晨至早上9時59分，香港天文台錄得次10815次雲對地閃電，以港九、新界西、新界東及大嶼山四個分區計，大嶼山暫錄4875次雲對地閃電最多。

根據天文台資料，閃電可分為兩類 ── 「雲間閃電」與「雲對地閃電」，後者對我們的安全威脅較大。究竟在雷暴天氣要如何自保防止被雷劈呢？前天文台台長林超英回覆《開罐》教你避雷小貼士。



香港天文台由8月5日0:00起至9時59分錄得遇萬次雲對地閃電。（天文台截圖）

根據天文台的紀錄，由8月5日0:00起至今早9時59分止，全港錄得10815總次數雲對地閃電，新界西有693、新界東3616次、港島及九龍1631次，大嶼山更錄得4875次。

天文台的網頁中也顯示，大家如何避免雷擊，最重要是遠離導電性良好的物件，否則會承受多重風險：

直接雷擊：雲對地閃電直接擊中身體或手中的物件﹝如高爾夫球杆、魚竿﹞，這是非常危險的；

側向放電：閃電擊中你附近的燈柱、桅杆等物體，然後從側面擊向你；

接觸電位：閃電擊中沒有接地的物體引致物體帶電。當你觸及物體時，電流便流過你的身體；

步間電位：閃電的電流在地面消減時，由於你在附近，你雙腿之間的電位差也會令電流通過你的身體。故此只要你與「雲對地」閃電的位置太接近，就可能會受傷！

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前天文台台長林超英向《開罐》表示，提醒大家分別在室內和室外防止被雷劈的小貼士，超英哥教大家在室外時，不要讓自己成為最高的物件。在室內則要遠離窗邊，窗邊放甚麼東西關係不太，但是注意不要花灑浴，香港有先例有人因花灑浴被閃電擊中，大家要注意盡量避免打雷時洗澡，以免水柱加身體變成連接天台水箱和地下水喉管的導電體，仲慘過直接被雷劈啊。

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雷擊、雷劈會對人體造成致命的傷害，包括傷害到神經和心臟，或被電流電壓高溫燒傷。雖然有些人可能被雷劈後沒有表面傷痕，但體內亦可能會出現顱骨骨折或內臟損傷，絕對要小心防範！《開罐》記者為大家整合了9個當雷暴警告生效時，能夠降低被雷劈的機會的方法。

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9個防雷劈方法

+ 5

1.留在室內 緊閉門窗

在室內工作的人應緊閉門窗並保持距離，於室外工作的人應盡快找安全的建築物躲避。

2.離開水面

切勿進行任何水上活動，盡快離開水面及找安全的地方躲避。

3.避免接觸易燃物品

切勿處理以開口容器盛載的易燃物品

4.遠離樹木

盡量避免站在樹木或燈柱、桅杆等導電性高的物體附近。

5.避免接觸金屬裝置

切勿接觸天線、水管、水龍頭或鐵絲網等金屬物品

6.避免使用花灑淋浴

雷暴期間盡量避免使用花灑淋浴。

7.避免使用電器

盡量避免使用電話、電腦或其他帶有插頭的電器。

8.室外切忌赤腳奔跑

萬一無法及時找到安全的建築物，於室外請避免赤腳接觸地面，並應盡量減少與地面接觸的面積。

9.雨傘的使用守則

避免使用金屬握把的雨傘；避免在電器設施或高處使用雨傘；避免收納雨傘後站後通電設施附近。