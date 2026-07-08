矢澤愛《NANA》停刊15年有望復刊？自曝病倒內幕：每天僅睡2小時

在平成年間裡受歡迎的少女戀愛漫畫家中，矢澤愛可以說是位於金字塔頂端等級，不論是漫畫畫技、角色設定、畫面張力、現實又令人惆悵的劇情描寫都自成一格；而矢澤愛的多部漫畫在改編為動畫、真人影視之後，讓矢澤愛的人氣居高不下，但矢澤愛卻又突然消聲匿跡，讓讀者們殷殷期盼未完的作品超過10年，而究竟矢澤愛是怎麼樣的漫畫家，如此地吸引人呢？



矢澤愛簡介

兵庫縣出身的矢澤愛（矢沢 あい），生於1967年3月7日，筆名姓氏「矢澤（矢沢）」取自敬愛的日本搖滾教父矢澤永吉，「あい」則是將本名的「愛」寫為平假名。肄業於時尚、服飾為主的大阪MODE學園（大阪モード学園），並設立「矢澤愛漫畫製作所有限公司（有限会社矢沢漫画制作所）」，並為代表人。

矢澤愛17歲時在集英社少女雜誌《Ribbon（りぼん）》投稿出道，1985年以《あの夏》開始漫畫連載，矢澤愛的作品多有著令人憧憬的世界觀，但劇情相當現實的特色，漫畫著重描寫角色之間經過了磨合相處、成長覺悟的過程，不走王道戀愛漫畫中為愛放棄一切的路線，而讀者也會沉浸在故事間，讀者也能在多個角色中帶入自己，並與角色一同成長，讓矢澤愛的讀者不僅限於少女，更擴及成年女性、男性讀者。

矢澤愛具有的時尚背景與潮流關注度，讓漫畫中對於角色的穿著、飾品的設計相當值得一看，漫畫中以服裝設計為主的《芳鄰物語》和《天國之吻》，據說也成為許多讀者嚮往就讀設計學院的原因；《NANA》中角色使用的服飾品牌、穿著風格也直接地影響到當時的日本時尚。

在平成年間裡受歡迎的少女戀愛漫畫家中，矢澤愛可以說是位於金字塔頂端等級。（《NANA》截圖）

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陸續以《一起去吹吹風》、《天國之吻》、《下弦之月》、《NANA》等熱門漫畫成為當紅漫畫家的矢澤愛，在漫畫陸續改編為動畫、真人戲劇之後，人氣更加上一層樓，銷量更曾經超過《航海王》，更是平成年代的人們的青春回憶漫畫代表之一。

2009年6月29日矢澤愛在《NANA》連載的少女雜誌《Cookie》上宣告需要一段時間治療及休養、《NANA》也隨之停刊，病症名稱未公開，矢澤愛便消失在讀者眼前。

矢澤愛代表作品

一、《NANA》

矢澤愛的成名作之一，也是讓大家被稱為「有生之年」的作品之一，2008年曾被讀者票選為「最適合當作漫畫範本」的漫畫，自2000年7月起在集英社少女漫畫雜誌《Cookie（クッキー）》開始連載至2009年7月，共計發行21集單行本，而後矢澤愛表示因需療養身體，便開始休載至今。

《NANA》漫畫裡，兩個主角日文名字發音一樣是「NANA」、也同年齡的兩人—大崎娜娜與小松奈奈在新幹上相遇，兩人意外的也是室友，而兩人的生長背景及性格南轅北轍，但卻一見如故且成為了互相的依靠，隨著兩人在東京的生活發展、也一同成長。

而漫畫裡最吸引人的也是「NANA」身邊的各式各樣的人們，讀者都能夠找到自己的投射，加上動畫、真人影視化的成功也讓《NANA》的知名度更高，讀者群更是不限於少女，成年女性及男性讀者也相當多，《NANA》的售量在2005年更是超過5000萬部。《NANA》中提到的香菸品牌、土星飾品，甚至是生活態度與人生價值觀，更是深深地影響到日本當時的流行、音樂和大眾生活，熱門的程度可見一斑呢。

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二、《天國之吻（Paradise Kiss）》

1999年在潮流雜誌《Zipper》連載的《天國之吻（Paradise Kiss）》，是矢澤愛前作《芳鄰物語（ご近所物語）》的延續，也改編為動畫、日劇，漫畫有10國以上的翻譯版本，歐美地區更是大獲好評，書中裡的服裝以及飾品設計可以看出矢澤愛對於服裝設計的專業與考究，書中也常出現國際精品品牌相關服飾。

主角早阪紫就讀著明星學校清榮學園，但只是個成績與生活都相當平凡的學生，有天4個來自矢澤藝校服飾科想當設計師的學生找上了紫，這4個學生自創並共同經營「天國之吻」的品牌，且正在尋找校慶服裝秀的模特兒，而紫為了有不同的體驗而答應擔任模特兒。在準備服裝秀的過程中，紫與「天國之吻」首席設計師喬治相戀，兩人雖然相愛，但卻因理想不同又無法好好相處而分開，最終各朝自己的理想路奔去。

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三、《我不是天使》

1991年開始在《Ribbon》開始連載的《我不是天使（天使なんかじゃない）》，1994年完結，單行本共計8集，也改編為小說、OVA出版，單行本累積銷售量也超過1000萬本，可視為矢澤愛成為人氣漫畫家的出世之作，不少知名藝人對於漫畫內的設定相當嚮往，許多漫畫的忠實粉絲更是直接移居到故事舞台的東京都多摩市聖ヶ丘呢！

《我不是天使》故事描述主角的高一學生冴島翠，就讀剛成立的私校聖學園，雖然在學生會成員選拔時出了洋相，但無事地與須藤晃等五人成為了學生會成員，翠也與學生會的成員們度過了高中三年，翠也與須藤晃經歷了戀愛分合，而隨著高中畢業，大家也各奔前程。

《我不是天使（天使なんかじゃない）》從1991年開始在《Ribbon》開始連載。（漫畫封面）

矢澤愛現況

約在矢澤愛宣布停止連載後一年左右，有雜誌訪問到矢澤愛，矢澤愛表示，自17歲出道以來，全身的心力都灌注在工作上，長時間每天只睡2個小時、助手也只有一人，曾經倒下過很多次、恢復後卻立刻開始工作，反覆多次後便久病成疾，並且還沒辦法重新恢復工作狀態，對於殷殷期盼的粉絲，矢澤愛表示也相當想要實現與粉絲的約定。

2022年再度接受了採訪，矢澤愛表示，自己的體力已經漸漸恢復了，希望在好好管理身體狀況下，可以的話一點一點繼續畫漫畫，這讓《NANA》的粉絲們在自停刊後十幾年獲得了漫畫可能重開的好消息。

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2021年年末，矢澤愛接受了集英社編輯的建議，在2022年至2023年舉辦了「ALL TIME BEST 矢澤愛展（矢沢あい展）」，並在日本多個地點展出，由矢澤愛擔任展覽總監，忠時地呈現《NANA》的世界觀以及展示高達300幅的作品手稿，而且有豐富的周邊。

在展覽之前，矢澤愛大多也僅以雜誌應募的簽繪形式出現在世人眼前，最近幾年也有零星的作品、插圖出現，讓粉絲們相當驚喜。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

除以上的工作之外，也有繪製line貼圖等。

看到矢澤愛老師有健康好轉的跡象、作品也開始增加，去年更與小花美穗老師一起吃飯，是不是更期待矢澤愛老師繼續繪製《NANA》了呢！

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