人少也繼續玩！78歲婆婆死守冷門線上遊戲　用6年建立虛擬小天地

YouTuber Redlyne近期在探訪冷門線上遊戲時，意外發現一段令人動容的故事；在虛擬世界遊戲《Sinespace》中，一位78歲高齡的玩家「ArcticRose」默默維護着自己打造的虛擬世界長達6年，即使參與活動的玩家寥寥無幾，她仍堅持用溫暖的心經營這片數碼天地。



ArcticRose在接受Redlyne訪問時表示，當初購入這片虛擬土地時，這裏只是一片空曠的草原，她說：「我喜歡建造，這裏的每一處都是我親手打造的。」

ArcticRose玩一款冷門遊戲《Sinespace》長達6年。（YouTube截圖 / @Redlyne）

雖然在這個人氣不再的遊戲中，舉辦活動時最多只能吸引12名玩家參與，但這位婆婆對社群的熱情絲毫未減，她形容這場活動使大家像是一個小社群，雖然不太說自己是家人，但感情很像一家人。

面對遊戲日漸冷門的現實，這位78歲的長者仍保持樂觀，並持續在這片虛擬天地中迎接每一位來訪者，她說：「活着的每一天，都是好日子。」

《Sinespace》是一款類似《Second Life》的虛擬世界遊戲，讓玩家能夠自由建造地圖、創造角色並進行互動。雖然目前活躍玩家數量不多，但社群間的凝聚力卻十分強大。

Redlyne被這段經歷深深打動，他在影片中特別呼籲：「如果你也打算登入《Sinespace》，請務必要友善，如果你對這些人不友好，那真的讓我很失望。」

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