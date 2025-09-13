從《百變小櫻》到《魔法騎士》　揭秘CLAMP如何打造跨世代經典

在日本動漫界中，最具有影響力的漫畫家一定會提到「CLAMP」，不僅畫風美麗獨特、產量驚人，且創作不拘於特定類型，在全世界有著極高的人氣，且至今人氣不墜，即使沒有看過「CLAMP」作品的印象，但一定會有聽過「百變小櫻Magic咭」或是卡牌；而在2024年迎來了35週年的「CLAMP」，到底是有哪些特別之處，趕快來看介紹吧！



CLAMP簡介

在2025年邁入第36年的「CLAMP」，是由４名漫畫家組成的創作團體，分別いがらし寒月（いがらしさつき，舊名為五十嵐さつき）、大川七瀬（おおかわ ななせ，舊名為大川緋芭）、猫井椿（ねこいつばき，舊名為猫井みっく）及もこな（舊名為もこなあぱぱ）；CLAMP起初以在關西以同人創作起家，團體初期為7人，曾多達11人，隨著成員陸續獨立而脫離團體，團體人數減少為現有體制的4人。

1989年CLAMP在新書館雜誌《サウス》以印度神話為題材的《聖伝-RG VEDA-》商業出道、同年在《月刊WINGS》開始連載爆紅，挾帶著同人時期的知名度，成為新書館炙手可熱的商業作者，受歡迎的程度在當時甚至有「高河弓建倉庫，CLAMP蓋總公司大樓（高河ゆんで倉庫を建て、CLAMPで本社ビルを建てた）」的說法。

即使沒有看過「CLAMP」作品的印象，但一定會有聽過「百變小櫻Magic咭」或是卡牌。（《百變小櫻Clear咭》截圖）

《百變小櫻Clear咭》截圖

而CLAMP的團名的起源，是因為大川等人再成立社團初期與高河弓交流相當密切，在同人場ドリコミ申請時，已經是同人場大手高河弓個人攤位「CLUB/Y/CLUB」當時需要兩個攤位，主辦建議同樣以「CL」開頭的名稱會比較方便排位子，大川與もこな便臨時組了新社團，CLAMP成員立刻打開字典從「CLA」開始查，最後找到了「CLAMP」一詞作為臨時的社團名稱，而「CLAMP」是夾住﹑固定，以及成堆的馬鈴薯的意思，意外的是，該名稱就這樣沿用到了現在。

CLAMP最知名的就是將創作團體企業組織化，4人都有各自擔當的部份、也是各自的專長，也因此沒有雇用助手的需求，又能同時也保證了作品品質。CLAMP特色為畫風纖細華麗，故事大多為謎團開始、逐步收回伏筆的架構，四人的分工中，大致可分為大川七瀨負責腳本及部份畫材指定、聯絡廠商，いがらし寒月為製作、設計及原稿總指揮，もこな負責分鏡及作畫，貓井椿負責作畫及最後修正、Q版人物；創作過程中，以大川提出的腳本為主軸及該作品的畫風統籌、再一起進行延伸討論來完整整個故事及角色設定，再依作品再調整主要作畫者。

而CLAMP在多人分工的模式之下，同時連載兩部漫畫不成問題，像是2003年起連載的《TSUBASA翼（ツバサ-RESER Voir CHRoNiCLE-）》及《XXXHOLiC》，兩部畫風及劇情不同，卻能自2003年同時連載至2009年（《TSUBASA翼》在2009年完結），可見CLAMP製作能力之強大。

CLAMP在多人分工的模式之下，同時連載兩部漫畫不成問題。（《TSUBASA翼（ツバサ-RESER Voir CHRoNiCLE-）》截圖）

《TSUBASA翼（ツバサ-RESER Voir CHRoNiCLE-）》截圖

CLAMP的創作並不限於少女漫畫，亦橫跨少年漫畫、青年漫畫等類別，也會在作品中嘗試新畫法、新題材，《東京巴比倫（東京BABYLON）》、《白姬抄》、《X》、《Chobits（ちょびっツ）》等多部作品，不論是分鏡或是表現技法，可以看見各作品有各自的特色。

CLAMP的創作並不限於少女漫畫，亦橫跨少年漫畫、青年漫畫等類別。（《Chobits（ちょびっツ）》截圖）

另外，CLAMP現有的作品，常以同人時期的作品作延伸，各作品之故事角色有關聯卻又不同時空，畫風也稍有不同，在紀念出道15週年的解說書《CLAMP／奇蹟·軌跡（CLAMPノキセキ）》稱作「明星制度（スターシステム）」，形成了獨有的CLAMP宇宙；CLAMP作品有著相當獨特的特色，將大量的哲學要素融入作品裡，如「這個世界沒有偶然，有的只是必然。」、等名言，作品中也常提到LGBT及有問題的家庭環境等敏感社會議題，其中自1992年起連載的《X》多次停刊，據悉是因當時發生了酒鬼薔薇聖斗事件、阪神大地震等，雖然《X》是在架空的世界中的故事，但因為情節敏感，因而長期停刊。

雖然《X》是在架空的世界中的故事，但因為情節敏感，因而長期停刊。（《X》漫畫封面）

CLAMP代表作

一、魔法騎士

《魔法騎士（魔法騎士レイアース）》於1993年11月號至1996年4月號講談社少女雜誌《なかよし》連載，《魔法騎士》漫畫共計2部、各3集完結；除電視動畫化之外，亦有推出OVA，2024年7月為紀念電視動畫化30週年，更推出新版動畫。

《魔法騎士》描述3位14歲的國中少女獅堂光、龍咲海及鳳凰寺風，恰巧因為學校的戶外教學都在東京鐵塔而相遇，三人在窗邊眺望時，被炫目的光芒中出現的少女帶到異世界「錫菲羅」，三人在異世界遇到的導師解說下，了解到「錫菲羅」最重要的「支柱」艾美諾公主正被囚禁，導致「錫菲羅」逐漸地崩毀；而三人被賦予「魔法騎士」的身份，分別為火、水跟風，也有屬於自己的魔神，在異世界中經過了多次戰鬥，三人的武器及護具皆有大幅成長，而三人也為了拯救錫菲羅並回到東京，踏上了戰鬥的旅途。

2024年7月為紀念電視動畫化30週年，更推出新版動畫。（《魔法騎士》截圖）

《魔法騎士》截圖

二、百變小櫻Magic咭

《百變小櫻Magic咭（カードキャプターさくら）》於1996年6月號至2000年8月號在講談社少女雜誌《なかよし》連載，共計12集單行本、全50話，2022年4月時經統計累積出版超過1900萬本，相關周邊銷售金額達300億元，2016年為慶祝漫畫20周年而推出新篇章，直到2024年4月正式完結於16集。

2001年時，《百變小櫻Magic咭》更被評選為科幻作品獎項「星雲賞」漫畫部門的最佳漫畫，除1998年由MADHOUSE動畫化之外，亦有推出電影、遊戲、電子圖書及繪本等多種跨域形式，而《百變小櫻Magic咭》的劇情及表現手法被評為典型的「少女漫畫」，而卡牌具有各自己的個性及美麗的卡面，被稱讚為「幻想與現實的混合藝術」，女主角小櫻更因為太可愛了，而被網友稱為「萌主」。

《百變小櫻Magic咭（カードキャプターさくら）》於1996年6月號至2000年8月號在講談社少女雜誌《なかよし》連載，共計12集單行本、全50話。（《百變小櫻Magic咭》漫畫截圖）

故事主角為友枝小學的4年級生木之本櫻，與爸爸、哥哥三人一起生活，有天小櫻在爸爸的書庫內意外打開了封印卡牌的古書籍，書內的卡牌是由魔法師古羅理道創造出的魔法卡牌「古羅牌」，卡牌因解除封印的關係可隨意移動，卡牌擁有自己的意識之外還有不同的能力，為避免卡牌造成小鎮的災難，在封印書的守護者「基路仔」委託之下，小櫻陸續將卡牌回收至書中，並將卡牌能力作為自身之用。小櫻在回收卡牌的過程中，遇上了同樣有回收卡牌能力的李小狼，常與小櫻爭奪卡牌回收，最後也認同了小櫻的能力，而回收了所有卡牌的小櫻，通過了審判者「月」的審判，成為了卡牌的新主人。

三、CLAMP學園偵探團

《CLAMP學園偵探團（CLAMP学園探偵団）》自1992年1月號至1993年10月號在角川書店《月刊Asuka》上連載，共計3集，並曾改編為電視動畫；《CLAMP學園偵探團》與《怪盜千面人（20面相におねがい!!）》及《學園特警Duklyon（学園特警デュカリオン）》並稱CLAMP學園3部曲。

由妹之山財閥所設立的CLAMP學園，財閥理事長最小的兒子妹之山殘擔任小學部的學生會會長，並且與學生會內的幹部鷹村蘇芳及伊集院玲三人組成了「CLAMP學園偵探團」，以守護全世界的女性及幫同學解決煩惱為己任；雖說名為偵探團，但故事中並沒有任何流血及殺人情節，反而是喜劇故事。

《CLAMP學園偵探團（CLAMP学園探偵団）》自1992年1月號至1993年10月號在角川書店《月刊Asuka》上連載，共計3集，並曾改編為電視動畫。（《CLAMP學園偵探團》截圖）

CLAMP近況

CLAMP除了創作漫畫之外，也有推出多部原畫集、小說插畫、卡牌遊戲美術、製作廣播劇，以及成員個人的小說等多種作品，另也有負責多部動畫的角色設定，如《Code Geass 反叛的魯路修（コードギアス 反逆のルルーシュ）》系列、《魍魎之匣（魍魎の匣）》、《BLOOD-C》系列、《青春歌舞伎（カブキブ!）》等，最近還有與Netflix合作《格林童話變奏曲（グリム組曲）》，光是原創漫畫作品就超過20部，其中《X》的銷量在2021年更突破2100萬部，作品也曾改編為音樂劇等，CLAMP在日本動漫界可說是已經是指標性的地位，作品也有多國翻譯，在海外也非常受歡迎。

在2024年，也是CLAMP出道的35周年，宣布7月3日到9月23日在東京國立美術館舉辦展覽「CLAMP展」，並分為2期，是CLAMP史上以來最大規模的展出活動，展出了CLAMP出道至今超過35週年的23部作品相關稿件，結束後便接著舉辦巡迴展「CLAMP展 -SELECTION-」。

Disney+2025上半年日韓劇+動畫排行：進擊的巨人/狂醫魔徒/寶物島

展覽海報上並分別以「C（COLOR）」、「L（LOVE）」、「A（ADVENTURE）」、「M（MAGIC）」、「P（PHRASE）」五個主題做劃分，代表CLAMP作品的五大特色；會場內彩色原畫超過100張、黑白稿超過250張，也有許多初次公開的手稿，共計超過800張稿件，並且推出兩本官方原畫集《CLAMP展官方畫集 COLOR KURO》及《CLAMP展官方畫集 COLOR SHIRO》（台灣角川於2025年底推出中文版），據說展覽共計超過18萬人次，會場導覽更由知名聲優福山潤負責配音。

接在「CLAMP展」東京場之後的巡迴展「CLAMP展 -SELECTION-」，最近分別在福岡、札幌及名古屋展出，並且有許多相關聯名活動。

2024年也為了慶祝《魔法騎士》動畫化30周年，決定製作新版動畫，已經公開前導預告跟視覺圖，目前也有公開部份商品消息。

2024年也為了慶祝《魔法騎士》動畫化30周年，決定製作新版動畫，已經公開前導預告跟視覺圖，目前也有公開部份商品消息。（《魔法騎士》新版預告截圖）

CLAMP在2025年也有相當多的消息，如4月21日在講談社雜誌《Magazine 21》重開《xxxHOLiC・戻》連載，另外還有為了紀念百變小櫻Magic咭劇場版上映25周年，7月11日重新上映《百變小櫻Magic咭 劇場版：被封印的卡片》，一起上映的還有《小可最棒了！（ケロちゃんにおまかせ！）》。

相信還會陸陸續續釋出更多有關CLAMP的消息，不論新舊粉絲都會很開心的喔！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】