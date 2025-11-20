六合彩幸運二金多寶｜11.25攪珠頭獎6,800萬！附最新6大幸運數字
六合彩又有金多寶！六合彩幸運二金多寶攪珠將於11月25日舉行，金多寶金額估計頭獎一注中可達$68,000,000。《開罐》為大家統計最多攪出的號碼，而「齊齊研究六合彩」群組達人強哥也發文分享，如何用低成本博大獎！
六合彩幸運二金多寶｜攪珠日期
六合彩幸運二金多寶攪珠於11月25日舉行，金多寶金額估計頭獎一注中可達$68,000,000。幸運二金多寶獎券將在11月20日攪珠後，在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間是11月25日晚上九點15分。攪珠會在11月25日晚上9點30分舉行，同時無線TVB Plus（82台）會直播攪珠過程。
六合彩幸運二金多寶｜6大幸運數字
而根據馬會的六合彩攪珠統計數字，由04/07/2002至18/11/2025為止， 攪出最多的號碼是30 (510次)、49(507次)、24 (502次)、22 ( 496次)、13(491次) 和7 ( 486次) 。
六合彩幸運二金多寶｜六合彩達人聰明方法
不過要中六合彩，除了考運氣，有時都有技巧。FB群組「齊齊研究六合彩」群組達人強哥再出招教用低成本博大獎。強哥近日分享了最新一期「江恩螺旋四方圖」的預測，教大家用劃圖表的方法縮小數字范圍。
他講解紅色號碼是最新一期的六個頭獎號碼結果，把兩個或者以上的紅色號碼拉成直線和橫線，製造藍色範圍！而所有藍色範圍內的號碼，好大機會率在下一期開出來。不在藍色範圍內的紅色號碼，在下一期重覆開出來的機會率較高。
強哥補充為什麼「江恩螺旋四方圖」沒有把特別號碼變成紅色，是因為江恩圖是純粹用來研究頭獎的，所以完全不理會特別號碼。
以及群組內有網民分享自己先前參考江恩圖中了三獎的經歷。表示雖然自己上一期未有買中，但他事後去江恩圖找啟示又是合乎的「江恩圖顯示一個十字形，暗示要在此中尋找秘奧」，他這次又在預測號碼範圍內劃一個四方形，剛好有5個號碼在邊線上。
六合彩幸運二金多寶｜10大六合彩最幸運投注站
跟住一齊留意下全香港最幸運的投注站！根據馬會最新的資料(截至2025年6月30日)，十大最幸運投注站排名如下:
10.大埔廣褔道
廣褔道158-172號大埔商業大廈地下
中頭獎次數: 30
9.上水石湖墟
上水石湖墟新豐路134-140A號A地下
中頭獎次數:33
8.大埔廣場
安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖
中頭獎次數: 35
7.九龍灣德福
九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖
中頭獎次數: 35
6.觀塘廣場
觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖
中頭獎次數: 37
5.上環干諾道西
上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖
中頭獎次數: 40
4.尖沙咀漢口道
尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下
中頭獎次數: 41
3.荃灣青山道
青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖
中頭獎次數: 41
2.屯門市廣場
屯門市廣場第三期地段277號地下
中頭獎次數: 44
1.中環士丹利街
中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖
中頭獎次數: 47
大學教授分享$170聰明投注組合
此外，有網民早前也在「齊齊研究六合彩」FB群組中，提及2006年英國 Bradford University 一班教授，用聰明方法在英國買Lotto( 當地的彩票，形式類似香港的六合彩 )，結果命中頭獎，中了8千多萬港幣頭獎。教授的聰明投注組合法如下:
聰明一：買齊49個號碼
聰明二：買齊49個號碼、但唔需太多錢，這班教授只是用了17注，買齊49個號碼，而命中八千萬頭獎。
17 注的分佈：
第 1 至第 8 注
任選 48 個號碼買八注(不可重覆)
第 9 注
第 49 個號碼 + 任意的 5 個號碼
第 10 至第 16 注
不用第 9 注的 5 個任意號碼，在剩下的 44 個號碼裏選 42 個字買七注 (不可重覆)
第 17 注
在上面剩下的兩個號碼再配搭任意四個號碼
共17注 $170
作為一個窮L+社畜，真心每年其中一個願望都是中六合彩。發達邊個唔想?不過從玄學程度來看，有無橫財命其實都是天生，想知自己有無橫財命，就看看自己有沒有以下5個面相及手相特徵！
【1】鼻頭鼻翼有肉
代表人物:梁思浩
相學中鼻代表一生的財運，鼻頭鼻翼有肉代表財運不絕，若能配上高直鼻樑就更理想。而梁思浩過往也曾透露中過4次六合彩二獎及三獎，合共至少470萬元獎金，他更曾上載手握中獎彩票的相片，其中兩張是電腦票。
【2】牙齒潔白整齊
代表人物:馬浚偉
嘴巴和牙齒都看到一個人的守財能力，所謂「口能容拳，富者之相」，嘴巴不可以太小，而且上下嘴唇不能太薄；門牙要大顆齊整，顏色潔白，牙齒無縫防漏財。2010年馬浚偉就曾中過六合彩三獎，贏得4萬多元獎金。