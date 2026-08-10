年薪150萬碩士想跳槽 面試IT巨企遭劈價！網民：當股東別當員工
撰文：聯合新聞網
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不少人會趁著年節之前投遞履歷，轉職跳槽到新的工作環境，尋求更優渥的薪資。有一名網友透露自己學歷不低，現職工作年薪加分紅也有130萬（台幣，下同）至150萬，但近來投了不少履歷想換工作，面試後卻發現底薪一個比一個還低，讓他非常失望。
這名網友在Dcard發文表示，自己是資碩畢業，工作也好幾年，最近想轉換跑道，投了不少履歷也獲得許多科技廠的面試通知，但給的底薪卻讓他失望透頂。事主抱怨這些公司開出的底薪一個比一個低，直呼：
財報跟股價不是都飆到不能再飆了嗎？怎麼還在發香蕉開那種年薪不到一百（萬）的缺？
人資還要他考慮看看，甚至還給希望表示公司在擴廠，以後仍有外派機會，且分紅會更好等等的，就是無法給予保底保證，讓事主痛批「財報都是壓榨勞工擠出來的嗎？」
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貼文引來不少人的吐槽：
「公司獲利和要不要分你是兩件事」
「股價和分紅完全無關係，這不是常識嗎？」
「股票漲是看財報獲利，獲利是給高層、股東，怎麼給你？」
「底薪不會跟股價掛鉤呀，不然跌了還要扣月薪喔？」
「如果公司都把股東錢隨便拿去分給員工，沒有好好拿去營利，那股東會撤出，公司就會倒」
還有網友認為若是事主在意公司的股價，那就應該是當股東，而不是面試當員工：
「當然是股票買起來，當股東更好」
「股價高只跟股東有關係，買股票就好，跳槽幹嘛？」
「股價漲你可以當股東，不要當員工」
「可以當股東，不要當員工。面試完知道哪些股票可以買，也不算虧」
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