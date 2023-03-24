轉工｜小公司氛圍較溫馨 比去大公司易適應？網民一致潑事主冷水
撰文：聯合新聞網
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每個人選擇未來就業方向不同，有些人會考量大公司的福利保障，有些人則會考慮在小公司發展。
近日有位網民表示，她辭職後應徵上兩間公司，一間是大公司企劃，另一間是單純的小公司，她猶豫「到底要去大公司歷練好，還是去小公司溫馨好？」
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一名網民在Dcard發文表示，她今年剛滿26歲，前陣子辭掉了離家10分鐘路程的電商工作，因為薪水僅有2萬8千元台幣，但常加班又沒有加班費，也沒有加薪，因此忍痛離職。她指出，目前面試上兩間公司，兩間薪資相同，但差別在於一間是大公司，另一間是小公司，讓她十分猶豫。
事主指出「有人說一生一定要去大公司歷練，但也有人認為待小公司也能活得好好的」，她擔心自己到大公司無法上手，或者可能在試用期內被開除，因此疑惑「大公司到底值不值得去？小公司員工不多，工作環境比較單純，不知道哪裡更適合自己」。
對此，網友一致認為：
．「可以在大公司工作，就不要去小公司」
．「當然去大公司，薪水跟制度都有保障，分工也很明確」
．「我以前選擇去薪水多3千元的小公司，進去才發現問題很嚴重，我只是一個小職員，卻接手了一堆奇怪的行政事務」
．「誰告訴你小公司溫馨的？事情每天都多到不行，而且沒有規範，該有的福利都被吃掉了，真心建議去大公司，薪水會跳的比較快」
．「去大公司吧，學到東西會比較多，分工也比較細，做的事情不會那麼雜」
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