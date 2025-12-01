面試官問「不錄取你怎麼辦？」　他幽默神回復4個字竟被當場錄用

面試是每家公司與應徵者相互了解的過程，過程中通常都會有一些「基本題」，像是自我介紹、專業技能、期望薪資等等。



根據陸媒報導，中國一名大學剛畢業的男子，近日到一家大型銷售公司應徵時，面試官問「如果今天不錄用你，怎麼辦？」他只回答4個字，便讓面試官非常讚賞，因而獲得錄取資格。

面試被問「今天不錄取你怎麼辦？」

根據中國媒體《壹讀》報導，一名大學剛畢業的男子想找一份銷售的工作，便向一家大型銷售公司投遞履歷並獲得面試機會。在面試過程中，還有2名求職者一同進行面試，面試官問了許多有關銷售專業的相關問題後，最後問道：

如果今天不錄取你，怎麼辦？

第一位求職者當場愣住，支支吾吾地說，「還能怎麼辦？都不用我了，我只能去找別的工作了」；第二位求職者則表示，「貴公司如果不錄用我，是你們的損失」，並推銷自己過去的銷售業績。

最後輪到這名男子時，他回答：

明天再來。

面試官直接笑了，並表示被他的幽默與堅韌打動，認為他有銷售必須具備靈活應對的特質，因此當場錄用他，並要求隔天報到。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：面試被問「今天不錄取你怎麼辦？」他機智回答4字，立刻被公司錄用】