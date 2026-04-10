DSE考生Call車慘遭兜路50分鐘　元朗去錦綉花園離奇轉入馬灣！

DSE（中學文憑試）是不少學生升學的關鍵一戰，考生們無不嚴陣以待，力求準時赴考。然而，近日有考生在社交平台大吐苦水，指自己特意提早出門，打算乘搭的士（Uber Taxi)前往考場，卻不幸遇上疑似不熟路的專才司機，原本15分鐘，由元朗去錦綉花園伯特利中學的車程竟被兜至汀九橋、馬灣、青衣及隧道，最終花了近50分鐘才抵達，更被司機反問「可唔可以補考」，引來極多網民為事主抱不平。



Threads截圖(被訪者授權)

近日有位DSE考生在社交平台threads以「邊個估到第一日去考就已經咁精彩」來苦呻自己考試第一日的遭遇，事主表示原本打算乘搭小巴或巴士，但下車後需步行約10分鐘，考場位置較為偏遠，因此特意提早出門，選擇乘搭Uber前往。

她上車後發現司機口音有異，心中已有不安，起初不以為意，仍相信對方使用Google Maps導航「應該冇事」，未料司機竟將車駛往汀九橋方向，繞經馬灣、青衣及多條隧道，完全偏離正常應走的新田公路路線。事主期間也質疑司機「唔識路」，「其實你唔識路咪Ｘ揸車啦，點可以兜咁遠㗎......去錦上路（應為錦綉花園）去Ｘ咗荃灣，咩料呀！」、「唔識路咪Ｘ接單啦，唔遲到都變遲到啦！」

事主質問司機為何不看地圖、在片段中不滿地說「本身都趕得切」、「兜路兜咗40幾分鐘」，司機反過來埋怨地圖有問題，甚至威脅事主「喺嗰度落車囉」，事主也曾向司機表明自己要「考DSE啊大佬」，但司機似乎聽不明白，更反問「可唔可以遲少少或者補考」，令事主大感無奈。

雖然最終司機未有收費，但事主原本預留的15分鐘車程被拉長至50分鐘，更錯過考試原定開始時間，「8:30開考，我已經遲咗到」，雖然幸好她最後能夠順利進入考場，但當日到達考場後卷一剩餘時間15分鐘，因此無法完成整份試題，令她氣憤難平表示「錢唔係問題，只要準時去到就得」，並指Uber訂單已消失，無法投訴。

Threads截圖 (被訪者授權刊登)

《開罐OPENER》記者就為此事訪問事主，並獲事主授權轉發，事主向記者補充，當天是DSE視覺藝術科（V A）甲部的藝術評賞，考試時長為45分鐘，8點半正式開考，9點15分完成整個考試，而事主當天早上7:50-7:55 出門口，大概8:02上車，「正常情況下8:15可以順利到達考場，更有15分鐘時間「走盞」」，但最後因司機問題，事主最終8:50到達考場，在考場的禮堂門口等待3-5分鐘，「黐完label 選題都9點」，意味着為時45分鐘的藝術評賞，事主只有剩餘的15分鐘完成考題，亦在留言表示自己「完全寫唔切」。

事主受訪截圖

而這篇帖文隨即亦引來極多網民留言討論，有不少網民為事主抱打不平，「元朗去錦繡算係極容易，都可以揸成咁，真係唔好再揸的士害人。By the way, 真係行錯咗大欖隧道嘅話，其實巴士轉車站果度靠左可以上橋u-turn」、「點解會玩到去馬灣，青衣都算啦，去青馬大橋擺明玩嘢」、「呢啲司機真係累死人！奉勸有緊要事同趕時間嘅，揀搭的士比Uber 穩陣，尤其資深的士司機，會幫你揀最佳路線同落車地點比較靠得住」、「元朗都可以行錯，過海點算」、「大欖有得掉頭，青衣又有得掉頭，佢有心帶你入迪士尼？」。亦有部份熱心網民幫助事主，在交通諮詢委員會交通投訴組中遞交投訴，「已投訴，希望政府部門快啲做嘢」。

根據的士司機違例記分制度，沒有採用最直接而切實可行的路綫駛往目的地 (俗稱「兜路」，會被記5 分。乘客一旦懷疑司機涉嫌任何不當行為，可記下司機姓名、車牌、司機證編號、事發的日期、時間和地點等資料，並向1823或交通投訴組遞交投訴，或向警方舉報。