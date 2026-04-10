抽濕機水「煮沸泡茶喝」當晚送急診　苦主曝慘況：最多僅能沖廁所

一名台灣網友近日在PTT分享自己國中時期的親身經歷，提醒大家不要輕易飲用抽濕機集水。他表示，當年因為在物理課上學到冷凝水屬於相對純淨的水，便曾將家中抽濕機收集到的水煮沸後拿來泡茶，沒想到當天晚上就因嚴重腹瀉被家人送往急診，最後被診斷為急性腸胃炎。



這名網友提到，當時還是國中生，對課堂上提到的冷凝水概念印象深刻，因此一時興起，將抽濕機的水倒出來加熱後飲用。原以為經過煮沸便可安心入口，結果喝完沒多久，當晚身體便出現不適，腹瀉情況嚴重，最後緊急就醫。這段經驗也讓他記憶深刻，直言課本理論與實際生活情況並不能直接畫上等號。

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他也指出，抽濕機內部的管路與水箱平時不一定會經常拆洗，長時間使用後，內部環境可能累積髒污，即使外觀看起來清澈，也不代表適合飲用。因此他提醒大家，不要拿抽濕機的水泡茶或直接喝下肚，最多僅能作為沖馬桶用途。

每到雨季，網路上常有人討論抽濕機集水是否能再利用。抽濕機主要是透過冷凝方式，將空氣中的水氣轉為液態後收集至水箱中。雖然這些水看起來透明，但由於來源是空氣中的水分，且未經過濾與消毒程序，實際上可能混入灰塵、花粉及其他微小粒子。

此外，抽濕機內部環境長期處於潮濕狀態，也可能成為細菌或霉菌滋生的場所。若機器未定期清潔，收集下來的水質自然難以保證。也因此，這類水不適合直接飲用，也不建議隨意用於與人體密切接觸的用途。

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至於抽濕機集水的再利用方式，過去曾有單位在缺水時期建議可拿來澆花或拖地。不過也有居家建議認為，若非特殊情況，為了降低使用風險，仍以沖馬桶作為相對單純的用途較為妥當，且不宜放置過久，以免孳生更多髒污。

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