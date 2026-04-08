港漂碩士地盤硬核兼職搬水泥日賺$1000　網民感嘆：真是文武雙全

現時不少學生都會在課餘時間做兼職，而補習、侍應或售貨員一向是熱門之選。然而，在冷氣房與舒適圈之外，竟有學生選擇投身極需體力的建築地盤。近日有一名港漂碩士生小紅書分享工地兼職日常，以「港碩最硬核的兼職」為題，記錄自己在地盤的兼職日常，引起網民熱議。



港漂碩士生表示自己在地盤兼職搬水泥。（小紅書截圖）

這名港漂碩士生在小紅書發佈影片，詳盡記錄了他在地盤兼職的一天。為了準時開工，他凌晨6時40分便要出門。他表示，地盤工作對體力消耗極大，「工地太辛苦了，得吃飽才行，不然後期根本使不上力。」 抵達地盤後，他迅速換上工衣、安全鞋等裝備，隨即投入高強度的體力勞動。

影片最震撼的部分是他搬運水泥的實錄。每包水泥重達40公斤（約88磅），他需要直接扛在肩上，並沿著樓梯不斷上落，搬運至指定樓層。一天下來，他統計自己總共搬運了153包水泥。

雖然工作艱辛，但他直言態度決定一切。最後，他總結「多幹少說，從多個角度理解這個世界」，認為每一位工友都非常辛苦，唯有實實在在的「幹活」才是正確的態度，而這份工作亦為他帶來了1000港元的日薪收入。

樓主的經歷亦引起網民熱議，有人感嘆這種「文武雙全」的毅力，留言表示「給能吃苦還能高學歷的人點讚。」對於日賺1000港元的體力回報，不少人更笑稱這是一場「帶薪健身」，直言「港碩一年後，不管你是否有迷人的大腦，起碼你會有迷人的身體」、「比去健身房都好」、「賺了錢還能健身」。

對於有人質疑樓主這種情況是否屬於「打黑工」，有網民就解釋「研究生是可以的，你可以看下官方網站發表的政策」、「iang本來就是工簽，現在發的nol都可以了」（Iang全稱：非本地畢業生留港／回港就業安排，在香港修讀全日制本地課程的非本地學生畢業後可申請此簽證，從而留港或回港工作，無配額限制，且不限行業；NOL全稱：不反對通知書，由於非本地學生簽證一般禁止在港工作，若想合法進行實習或兼職，必須持有NOL，才具備在限制條件下從事有薪或無薪工作的合法身份）。

不過，也有經驗豐富的網民提醒，地盤並非想進就能進，除了體力更要考證「進工地最基本的是要平安卡和工人註冊證，非常簡單。」面對部分網民質疑碩士生為何不去吹冷氣做文書，事主則以一句「知足常樂」淡然回應。