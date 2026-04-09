職場新人入職4小時就離職！日本代辦離職委託激增　AI成最強軍師

新年度剛剛開始，日本職場卻掀起一場「閃辭潮」。今年新鮮人的光速離職速度已成為熱門話題，有人入職僅4小時便透過代辦公司遞信，連午飯都未食完就已經「重獲自由」。到底是因為現在年輕人太過脆弱，還是職場環境太地獄？是甚麼導致AI亦成為新鮮人辭職的「軍師」！



（YouTube@ANNnewsCH）

每年4月是日本的新年度，但今年事務所的電話卻比往年更加忙碌。據《朝日新聞》報道，位於埼玉縣的一間代客辭職公司表示，近期每日都會接到10至20宗「離職代辦」委託，且絕大部分是剛入職的新鮮人。

最誇張的案例是A先生於上午7點半入職，原本預定參加全日培訓，但僅僅過了4小時，他便以「精神極度痛苦、完全不適合」為由撥通了代辦熱線。律師在午休時間光速備妥文件，下午1點準時送到公司。結果，A先生連下午的班都不用上，直接達成「入職4小時便離職」的壯舉。

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離職理由千奇百怪

為何新時代見勢不妙即「閃人」？背後的離職理由可謂千奇百怪。有人入職首日僅因上司責備一句「為何不預先讀好手冊」，便因不堪壓力而決定即時辭職。有人發現公司誠信破產，面試時承諾的正職崗位，簽約時竟變成約聘合約，在正式出勤前便委託代辦離職。

還有員工發現辦公室未設休息室，第一時間並非向人事部查詢，反而選擇諮詢AI意見。當AI回答「可能涉及違法」後，該員工就理直氣壯地拿著AI的回覆向公司遞信，將人工智能視為最強大的「辭職軍師」。

對職場環境「零容忍」

據《CHUKYO TV》報道，除上述理由外，調查發現離職原因愈來愈深入細節。有在職僅5個月的男員工，因為受夠了午飯時間必須與同事成群結隊食飯，覺得完全失去私人空間而遞辭職信。在職3個月就辭職女員工直言，隔壁座位的同事「體味」太重，忍了五個月最後還是決定辭職。這些理由看似十分荒謬，但其實也揭露了新一代對職場細節的「零容忍」。

人事顧問安藤健先生分析，這屆新鮮人將上班視為一種「抽獎文化」（ガチャ），最怕抽中兩款地獄盲盒：一是「崗位分派抽獎」，入職後發現工作內容與志願不符便覺得「中伏」；二是「上司抽獎」，害怕遇到氣場不合的領導。

專家指出，不少上司愛說「有不懂的地方再問我」，但其實在新人眼中是壓力爆標的「NG行為」。對於追求心理安全感的新世代來說，比起冷冰冰的指令，他們更在乎前輩能否主動透過閒聊或邀約午餐來化解孤立感。如果這份「職場盲盒」開出來的結果不如預期，寧願選擇「重抽」，也不願在違背心意的環境中工作。

這股「閃離潮」在網上引起網民熱議，不少網民認為是公司招聘時過度美化，才導致新人入職後產生巨大的「幻滅感」。有網民支持光速離職，認為這不應被簡化為耐性問題，「企業的設計出了問題」、「企業文化與招聘策略的失效」

然而，亦有大批「前輩級」打工仔感到憤怒，斥責職場新人太過自私，「前輩們也要一邊處理工作一邊帶人，真的很辛苦」、「根本還沒脫離學生心態」，將職場規矩當成兒戲。對於離職代辦的興起，有法律專業人士提醒，現在代客辭職風氣盛行，其實「不需要業者幫忙，辭職本來就很簡單」，感嘆現在的人連這種勇氣也欠奉。