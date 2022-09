11句廣東話諺語正確英文翻譯　「你做初一，我做十五」聽落超獵奇

最近有打工仔在討論區上問網民,究竟向外籍同事講「你做初一,我做十五」時,英文可以點講。其實廣東話博大精深,有不少字詞都是獨有,很難直接翻譯。《開罐》Opener就收集了11個廣東話諺語的正確英文翻譯,大家又識幾多個呢?



(《大叔的愛》劇照)

每個語言都各有特色,廣東話亦有不少成語、諺語都不能直譯。就如「你做初一,我做十五」直接翻譯作“You do the 1st, I do the 15th”,相信沒有外籍人士會理解到當中意味。如果想準確地向外籍人士表達你的心聲,就快點學學以下這11個廣東話諺語正確英文翻譯啦!

👇👇👇即睇11個廣東話諺語正確英文翻譯👇👇👇

+ 18

11個廣東話諺語正確英文翻譯

【1】你做初一,我做十五

港式英文:You do the 1st, I do the 15th?

正確翻譯:An eye for an eye/ Tit-for-tat.

【2】放飛機

港式英文:Fly airplane?

正確翻譯:Flake on someone/ Get stood up.

【3】英雄所見略同

港式英文: Hero see same thing?

正確翻譯:Great minds think alike.

【4】食碗面反碗底

港式英文:Eat bowl face, turn bowl bottom?

正確翻譯:To bite the hand that feeds one.

(《大叔的愛》劇照)

【5】種瓜得瓜、種豆得豆

港式英文:Plant melon get melon, plant bean get bean?

正確翻譯:You reap what you sow.

【6】邊有咁大隻蛤乸隨街跳

港式英文:Where have so big frog everywhere jump?

正確翻譯:Too good to be true.

【7】江山易改,本性難移

港式英文:River mountain easy change, original sex hard move?

正確翻譯:A leopard cannot change its spots.

【8】物以類聚

港式英文:Things use category party?

正確翻譯:Birds of a feather flock together.

【9】大驚小怪

港式英文:Big scared, small monster?

正確翻譯:Drama queen!

(《大叔的愛》劇照)

【10】覆水難收

港式英文:Pour water hard collect?

正確翻譯:Don’t cry over spilt milk.

【11】畫公仔畫出腸

港式英文:Draw cartoon draw out intestine?

正確翻譯:To spell something out.

