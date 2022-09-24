11句廣東話諺語正確英文翻譯　「你做初一，我做十五」聽落超獵奇

最近有打工仔在討論區上問網民，究竟向外籍同事講「你做初一，我做十五」時，英文可以點講。其實廣東話博大精深，有不少字詞都是獨有，很難直接翻譯。《開罐》Opener就收集了11個廣東話諺語的正確英文翻譯，大家又識幾多個呢？



（《大叔的愛》劇照）

每個語言都各有特色，廣東話亦有不少成語、諺語都不能直譯。就如「你做初一，我做十五」直接翻譯作“You do the 1st, I do the 15th”，相信沒有外籍人士會理解到當中意味。如果想準確地向外籍人士表達你的心聲，就快點學學以下這11個廣東話諺語正確英文翻譯啦！

👇👇👇即睇11個廣東話諺語正確英文翻譯👇👇👇

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11個廣東話諺語正確英文翻譯

【1】你做初一，我做十五

港式英文：You do the 1st, I do the 15th?

正確翻譯：An eye for an eye/ Tit-for-tat.

【2】放飛機

港式英文：Fly airplane？

正確翻譯：Flake on someone/ Get stood up.

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【3】英雄所見略同

港式英文： Hero see same thing?

正確翻譯：Great minds think alike.

【4】食碗面反碗底

港式英文：Eat bowl face, turn bowl bottom?

正確翻譯：To bite the hand that feeds one.

（《大叔的愛》劇照）

【5】種瓜得瓜、種豆得豆

港式英文：Plant melon get melon, plant bean get bean?

正確翻譯：You reap what you sow.

【6】邊有咁大隻蛤乸隨街跳

港式英文：Where have so big frog everywhere jump?

正確翻譯：Too good to be true.

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【7】江山易改，本性難移

港式英文：River mountain easy change, original sex hard move？

正確翻譯：A leopard cannot change its spots.

【8】物以類聚

港式英文：Things use category party?

正確翻譯：Birds of a feather flock together.

【9】大驚小怪

港式英文：Big scared, small monster?

正確翻譯：Drama queen!

（《大叔的愛》劇照）

【10】覆水難收

港式英文：Pour water hard collect?

正確翻譯：Don’t cry over spilt milk.

【11】畫公仔畫出腸

港式英文：Draw cartoon draw out intestine?

正確翻譯：To spell something out.

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