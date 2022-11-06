華人100年前學英文方法！10個懷舊港式英文測驗 科結、惡順係咩?
撰文：明洞Mandu
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現代人想學英文上網或睇書都得，不過100年前的華人想學兩句英文傍身，見到外國人也不會口窒窒的話又應該點做？《開罐Opener》準備了10個old school港式英文，全部都是當年曾被收錄出書的，一起猜猜意思吧！
白鴿英文（Pigeon English）又稱洋涇濱英文（Pidgin English），其實即是英文以廣東話用字標音，有指起源於100至200年前，香港人或廣州人為了與來做生意的外國人溝通而發明的。
其中一本記載這類英文的舊書《白鴿英語》初版更可追溯至1892年，直至1966年仍有繼續修訂再版，可見早年基層的確依賴此類書籍學英文。英文水平不錯的香港人，用本身的思維去想像又猜到意思嗎？
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【1】金父冧威阿
Come from where?
【2】高吐爹亞
Go to there
【3】高因西
Go inside
【4】區化太唔
Over time
【5】吶亞釐乎
Not arrived
【6】科結
Forget
【7】董斜露拉
Don’t tell lie
【8】環威露鼻
When will back?
【9】啤領吐希
Bring to here
【10】惡順
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