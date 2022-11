華人100年前學英文方法！10個懷舊港式英文測驗　科結、惡順係咩?

現代人想學英文上網或睇書都得,不過100年前的華人想學兩句英文傍身,見到外國人也不會口窒窒的話又應該點做?《開罐Opener》準備了10個old school港式英文,全部都是當年曾被收錄出書的,一起猜猜意思吧!



白鴿英文(Pigeon English)又稱洋涇濱英文(Pidgin English),其實即是英文以廣東話用字標音,有指起源於100至200年前,香港人或廣州人為了與來做生意的外國人溝通而發明的。

其中一本記載這類英文的舊書《白鴿英語》初版更可追溯至1892年,直至1966年仍有繼續修訂再版,可見早年基層的確依賴此類書籍學英文。英文水平不錯的香港人,用本身的思維去想像又猜到意思嗎?

👇點撃圖片放大猜10個懷舊港式白鴿英文👇

【1】金父冧威阿

Come from where?

【2】高吐爹亞

Go to there

【3】高因西

Go inside

【4】區化太唔

Over time

【5】吶亞釐乎

Not arrived

(FB @香港活字館 hong kong open press)

【6】科結

Forget

【7】董斜露拉

Don’t tell lie

【8】環威露鼻

When will back?

【9】啤領吐希

Bring to here

【10】惡順

Auction