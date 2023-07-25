【錯別字／常見錯別字／錯字】身為香港人，相信大家學習中文最少有12年經驗，加上日常運用，理應非常熟練。不過繁體字博大精深，相似模樣的字、同音的字確實不少，因而令大家不時會用錯字，要做到零錯字的難度確實非常高！以下20組中文字，就被網民點評為是最常見被混淆的中文字，一起來看看你有沒有曾中伏！



就算日常會經常運用中文字，也不代表所用的字全都正確……（《逃學威龍》截圖）

近日有網民以「一人N個唔知點解咁多人寫錯嘅中文字」為題展開討論，結果引來各路「正字刑警」熱烈投稿，齊齊指來最錯見的錯別字！不少令人混淆的中文字，都是因為它們的模樣相當相似，例如「買」和「賣」、「卷」和「券」、「炒」和「抄」及「辦」和「辨」。

👇👇👇點圖看香港人都混淆過的20組中文字👇👇👇

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同場加映：22句英文順口過講廣東話 up上drive、call車 真香港人才聽懂

廣東話博大精深，遇上香港人自小就要學習的英文，就更加變化多端，演變成只有香港人才會說的中英夾雜廣東話，以下呢22句講咗都唔覺的廣東話，唔知你又有冇feel ？

「幫我scan入電腦做個copy，再upload上drive share畀大家.，跟住print個hard copy出嚟埋放入file」對於香港人來說，是正常不過的對話，可是對其他地方的朋友來說，卻十分神奇。最近有網民在連登發文，「日常粵語對話最常夾雜嘅英文詞語」，感嘆只有真香港人才聽得懂。

想知還有甚麼用英文講更順口？點擊看全文：22句英文順口過講廣東話 up上drive、call車 真香港人才聽懂