綠帽由來｜元朝規定娼妓家屬戴綠頭巾？「男人最痛」5大歷史典故

拍拖、婚後時最怕就是被人「戴綠帽」，意思即是被出軌了，對方背叛了雙方之間的感情。「戴綠帽」昔日是形容太太出軌的男人，但今日已泛指另一半出軌的意思。但大家又知不知道，為甚麼是「綠帽」，而不是粉帽、橙帽、黃帽？這個說法是怎樣來的呢，讓我們一起看看吧！

「戴綠帽」英文又叫Cuckold，意指妻子與他人通姦、導致丈夫的男人《唐白虎點秋香》劇照

「愛是一道光，綠到你發慌」，相信大家一聽到「綠」都會不禁聯想到「綠帽」。但「綠帽」之所以會變成「被出軌」的象徵並不是貿然，而是有久遠的歷史根據！以下讓我們一起探究一下「綠帽」的5大典故吧！

1. 古代顏色階級：綠色屬「間色」代表地位卑賤？

在中國古代，顏色並不是單單代表美觀，而是有階級的代表性。以往紅色、黃色、黑色、白色，這些都被稱為「正色」，都是地位較高的人所穿著的顏色，而綠色則被視為「蒼黃之間」的間色，通常都是地位較卑賤的人所著，被視為不正統，不上不下。

2. 恥辱的印記：戰國至唐代罪犯須「戴綠頭巾」遊街

到戰國和唐代時期，低下階層、乞丐和罪犯都會被要求戴上綠色頭巾，以方便辨認他們的身份，可謂在他們的「臉上貼標籤」。在唐朝時，他們還會讓一些貪官戴著綠頭巾遊街示眾，讓全世界都曉得他們的罪行，以此羞辱他們，為綠色等於「恥辱」埋下既定的印象。

《家有囍事》劇照

3. 元朝法律明文規定：娼妓家屬必戴青綠頭巾作記認

要講到「綠帽」真正變成我們現今「不檢點」的意思，那便一定與元朝有關。據《元典章》所列明，當年若家中有女性從事娼妓行業，該家的所有男親屬都必須戴上一條青綠色的頭巾，以作身份記號。即每當他們外出，便會被知曉該家中有人從事特殊行業，民間大都會覺得他們「不檢點和不正經」，綠色於是慢慢被貼上不光彩的標籤。

國立故宮博物院網頁圖片

而到明朝，該制度持續實行，明朝筆記《七修類稿》亦有提到，有靠妻女賣淫為生的男子，都會以綠頭巾裹頭，作為記認。後來實施人群更持續擴大，就連從事藝術行業，即戲曲演員、舞者、樂手的人都需要戴上綠頭巾。然而民間漸漸地將娼妓之家「戴綠帽」的男子，與「妻子不忠」聯想在一起，從而演變成現在「出軌」的象徵。

《夫妻的世界》劇照

除了歷史記載和制度的說法，其實坊間還有一些流傳多年的有關「綠帽」的民間傳說和故事。

4. 民間傳說：綠帽原是妻子與布販的「相認暗號」？

據民間傳說，古時有一對夫妻，妻子相貌姣好，而丈夫是一位常年要出外做生意的商人。妻子趁丈夫遠出時，與市集上的布販相戀，妻子向布販要來一塊綠色的布，並製成了一頂帽子送給丈夫，以此作為她與布販的「情侶暗號」。

每當丈夫戴著綠帽出門，即代表布販可以到女方家中相會，久而久之街坊們發現該異狀，便笑言該位丈夫「戴綠帽」，從而與妻子「出軌不忠」掛鉤，不過呢個故事真偽無從稽考。

5. 文化誤解：為什麼烏龜會變成「替人受苦」的出軌象徵？

《太子妃升職記》劇照

有人則將「綠帽」與「烏龜」聯想在一起，因為綠色與烏龜顏色相近，而古人認為烏龜並沒有雄性，其想要繁殖便必須要和蛇交配才能成事，因而人們經常比喻龜是「替人受苦卻無名分」的角色，甚至有「頭戴綠帽、背負烏龜殼」的說法，以此來形容「被出軌」的一方。