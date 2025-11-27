99%港人都搞錯！9件日常用品隱藏用法大公開　馬桶蓋竟可秒拆洗

是否曾覺得某些日常生活用品的設計非常「反人類」？但有些看似多餘的細節，其實是設計師為了方便用家使用而設的貼心巧思。從指甲鉗到一次性杯蓋，都暗藏著一些隱藏功能！《開罐》整合了9個日常用品的正確使用方法，幫大家生活得便利。



1. 新襪子的銀色夾子

買新襪子時，中間的用於固定的縫線讓人惱火，直接扯又容易扯壞織線，而各位是否有好奇過襪子上的小銀色夾的用處？

正確用法： 利用襪子上附帶的小銀夾，輕輕一撥即可將連接縫線輕鬆切斷。 這個微小的配件就是設計師預留的開線工具，方便買家在分開襪子時不會損壞本體。

2. 一次性馬桶墊

好多人在使用公共廁所提供的一次性坐墊紙時都會猶豫，究竟用光滑面向上還是粗糙面向上？

正確用法是：粗糙面向上。因為坐墊紙的光滑面通常有一層蠟質，接觸到人體體溫會略微融化，起到固定馬桶墊作用。

3. 萬字夾

很多人習慣將萬字夾以任一方向夾住文件，但如果夾法不當，會導致文件夾得不夠緊而鬆脫。

正確用法：將萬字夾較長的那一段夾在上面，較長的弧度能提供更大的壓力，將文件固定在一起，避免鬆脫，達到最佳的整理效果。

4. 紙質手提袋

逛街時手提紙袋經常被擠壓，擔心裡面的東西掉出來？其實紙袋自帶簡單的防盜設計。

正確做法： 將袋子的兩條手挽繩互相穿過對面的提繩孔，然後拉緊，就可以「鎖住」袋口，防止物品掉出，減少被竊風險。

5. 一次性杯蓋

喝凍咖啡或其他凍飲時，杯身產生的冷凝水常常弄濕桌面或留下水漬，既不雅觀也不衛生。

正確做法： 將杯蓋倒過來放在杯底，作托盤用。 杯蓋的凹槽設計可以完美接住杯底滴下的水珠，解決凍飲滴水的小困擾。

6. 指甲鉗

指甲鉗是家中常見的小工具，但收納時刀口會外露，稍不留意可能會被刮傷，尤其對家有幼童的家庭構成潛在危險。

正確用法： 按住指甲鉗上方的金屬槓桿，往下壓並向內推，就能將刀片部分隱藏起來。透過這種「安全模式」收納，刀刃完全被包覆，避免被誤傷。

7. 馬桶蓋

馬桶蓋和馬桶間的縫隙易藏污納垢，清潔時難以徹底，令人非常頭痛，但很多人都不知道馬桶蓋竟然可以拆下來清洗。

正確做法：檢查馬桶蓋底部左右兩側，通常設有隱藏的按鈕或卡扣，同時按壓即可將馬桶蓋輕鬆拆卸，保障能夠深度清潔到所有難以觸及的死角。

8. 洗衣機的洗滌盒

洗衣機長期使用後，洗滌盒內部常積累洗衣粉殘渣或滋生黴菌，進而產生異味，也屬於另一個常見的清潔死角。

正確做法：按下洗滌盒中間的按鈕，然後將整個盒子拔出，方便沖洗所有死角和縫隙，消除異味和防止細菌滋生。

9. 蒸架

許多人在使用傳統蒸架時，習慣將其凹面朝上放置，但這樣一來，水蒸氣凝結成的「倒汗水」就會直接滴落到正在蒸煮的食物上，影響口感。

正確用法： 蒸架應該反過來使用，將凹槽面向下。這樣，凝結成的水珠會順著蒸架凸起的弧度流走，而不是滴回到食物中，有效避免食物變得濕爛。