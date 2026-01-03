尋秦記電影｜嬴政自稱「寡人」其實點解？皇帝叫「朕」跟這人有關

《尋秦記》電影版大收，不少觀眾睇完都收貨，社交平台更掀起《尋秦記》熱。有網民討論，秦王嬴政在電影中不停稱呼自己為「寡人」，但過往在電視劇中多見皇帝稱自己為「朕」，莫非秦王自己搞錯咗？



《尋秦記》中的「寡人」其實點解？

根據古代的典籍記載，「寡人」是寡德之人的簡稱。 在中國古代政治文化中，統治者被認為必須具備高尚的道德才能領受天命（以德配天）。因此，國君自稱「寡人」是一種謙稱，表示自己德行薄弱、不足以治民，藉此展現謙卑與自省。例如《左傳·成公十三年》曾出現一句：「諸侯備聞此言，斯是用痛心疾首暱就寡人」、《孟子·梁惠王上》也有這樣說過：「梁惠王曰：『寡人之於國也，盡心焉耳矣。』」

《尋秦記》劇照

春秋戰國時期，各國諸侯都會以「寡人」自稱，並不是秦王嬴政一個獨有。除此之外，當時還有「孤」（小國之君自稱）、「不穀」（善之意，不穀即不善，亦為謙稱，多為楚國國君使用）等的自稱。

「朕」本來人人用得？

至於「朕」這名稱，在秦始皇統一六國之前，其實並沒有特殊的政治含義，僅僅是一個普通的第一人稱代詞（我），任何人都可以使用。在先秦文獻（如《詩經》、《離騷》）中，可以看到詩人也用「朕」來指代自己。例如屈原在《離騷》中寫道：「回朕車以復路兮」，句子中的「朕」，就是純粹的「我」。

網上圖片

皇帝自稱「朕」由秦始皇開始

那由幾時開始，皇帝由「寡人」改稱自己做「朕」呢？原來都是由秦始皇開始。當秦王政統一天下後，他採納了大臣的建議，定尊號為「皇帝」，同時為彰顯皇帝至高無上的尊嚴與獨特性，他下令對稱謂進行了改革。根據《史記·秦始皇本紀》記載，秦始皇聽從丞相李斯等人的建議，規定：「天子自稱曰『朕』」。

從此，「朕」字從一個大眾通用的「我」，變成了皇帝專屬的自稱。普通百姓和大臣若再使用，便屬於僭越，是重罪。而「寡人」便降格為藩王、諸侯王的自稱。唐宋之後， 隨著皇權進一步集中，「寡人」一詞在實際政治生活中逐漸減少使用，更多出現在文學與戲曲中。