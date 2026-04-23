日本出租女友入行10年心得：揭秘3000人約會清單中的「職人底線」

日本「出租女友」文化盛行，但也常被貼上「拜金」或「情感買賣」的標籤。然而，日本一名入行 10 年、擁有超過3,000名客戶經驗的女生「蓬蓬醬（よもぎちゃん）」，近日分享了一段改變她工作觀的震撼經歷，同時也掀起網民兩極論戰。



（X截圖）

日前，X上瘋傳一則關於「出租女友」的帖文，而主角就是從事這個行業超過十年的日本女生蓬蓬醬。她的工作日常，絕非別人想像般輕鬆。一早她便要確認排滿的約會行程，從品川、新宿到銀座，一天趕場三、四次是常態。在與客戶見面前，她會仔細噴上特定香水，堅持有嗅覺記憶才能營造在一起的特別感。

8年港漂男總結港人「10大社交禁忌」 惹網民共鳴：最怕被查家宅

極致細節營造女友感

她接受YouTuber採訪時透露，在約會中更要遵守「職人精神」，全程絕不滑手機，用誇張表情與積極回應給予對方滿滿的參與感，甚至會主動挽手。雖然肢體親熱，但她嚴守絕不越軌的底線，強調是單純的情感陪伴而非肉體交易。

（YouTube@しゅんダイアリー就活チャンネル和とあるレンタル彼女の備忘録）

有趣的是，她的客戶中有一半是女性，因為這些委託人往往有社交焦慮或有不可告人的秘密，而將蓬蓬醬視為最安全的情感避風港。

（YouTube@スタジオパーソル - はたらくを、もっと自分らしく。）

屋企樓下做保安是人生贏家？內行人揭「潛規則」潑冷水：入職都難

被客戶所震撼

在長達10年的職業生涯中，最讓她難忘的並非遇上豪門富客，而是一位40歲的基層勞工。當時那名男子剛結束辛苦的日薪臨時工，信封裡裝著他流汗換來的5萬日圓酬勞。約會結束時，男子當場拆開信封，將其中的3萬日圓（約港幣1475元）親手遞給蓬蓬醬。看著那疊鈔票，蓬蓬醬坦言當時內心極其震撼，「我第一次真切感受到金錢的重量。這不是理所當然的收入，而是對方在疲憊生活中，為了換取一點陪伴所犧牲的汗水。」

日本人水果攝取量創新低！推懶人生果救市 網民抱怨：降價更實際

網民論戰：是救贖還是變相包養？

不少人質疑出租女友行業收費過高，直言「看到這種賺錢的速度，會覺得普通工作的人很像白痴。」 更有反對者冷眼質疑這類故事的真實意義，語氣強硬地表示「說到底出租女友也是接近販賣性的服務業。我不否認有人因此得到救贖，但這種『感人故事』倒是不怎麼打動我。」

但亦有網民認同，在孤獨感爆棚的現代，出租女友這類服務是社會的避風港，「不去風俗店不是因為想發生性行為，而是想要約會和那種『虛擬女友』的感覺吧。」 甚至有人被這份職業素養打動，表示「不管是謊言還是漂亮話，我就是想被這種會說這種話的服務人員接待。」