日本網紅旅遊吃長頸鹿肉　誤吞子彈碎片！鉛中毒超標5倍手腳麻痺

出國旅遊品嚐當地野味是不少人的心頭好，但誰料盤中餐竟藏著致命危機？日本擁有40萬訂閱的知名攝影師網紅夫妻檔「Tottabi」（とったび），近日在YouTube頻道透露，兩人半年前在非洲旅遊時，因誤食含有「獵槍碎片」的長頸鹿肉，導致體內鉛含量嚴重超標，這起罕見案例甚至引起醫界高度關注。



（YouTube@とったび）

據日媒《ユーチュラ》報道，半年前，近藤大真與妻子前往非洲納米比亞展開為期兩週的自駕冒險。旅程最後一天，一行人在首都溫荷克的一家知名餐廳點了長頸鹿、斑馬及瞪羚等野味料理，打算體驗道地的非洲飲食文化。

（YouTube@とったび）

正當眾人盛讚長頸鹿肉質鮮嫩時，近藤大真突然咬到硬物，起初以為是碎骨，吐出一看竟是數枚紅褐色的金屬碎片。才驚覺自己剛吃下的長頸鹿排竟殘留了獵槍子彈的碎片，而部分碎片已被他吞入腹中。雖然當下向店家反映後獲得退款，但當時仍未察覺有不妥。

（YouTube@とったび）

手腳麻痺驚覺出事

原以為只是旅遊小插曲，沒想到回國後，近藤大真開始出現手腳麻痺等異狀。緊急就醫檢查後，化驗結果讓醫師也大感吃驚：其血鉛濃度竟高達25µg/dL。

根據世界衛生組織建議，血鉛濃度若高於5µg/dL就必須採取緊急醫療措施。而內閣府數據也顯示日本人的平均值通常低於1µg/dL。這意味著近藤體內的鉛含量飆升至正常值的5倍。所幸在長達半年的抽血追蹤治療後，數值已逐步回落至9左右（最新數據降至5），健康狀況趨於穩定。

罕見病例變學術論文

最令他們覺得意外的是，兩人的經歷意外成為醫學研究的珍貴素材。主治醫師指出，雖然日本近年興起「野味熱潮」，但因為食用殘留彈片的肉品導致急性鉛中毒的臨床案例極為罕見。兩人還在影片中透露，為提醒醫界與大眾對野味食材處理的警覺性，醫師在徵得他們同意後，決定將此案例整理成論文，在醫學學會上公開發表。

面對這場意外，近藤的妻子不忘在影片中調侃丈夫「要被當作病例發表了，好帥氣喔！」近藤也只能無奈苦笑，並提醒粉絲：到異國旅遊挑戰特殊飲食時，務必對安全性保持高度警覺。

對兩人的離奇案例，不少粉絲都感到驚奇，「這真的是非常罕見的病例，幸好沒有演變成嚴重中毒，能康復真是太好了！」另有不少人對近藤大真的「強運」感到敬佩，認為這簡直是「因禍得福」，讓原本痛苦的醫療追蹤變成了具備社會意義的科研貢獻。儘管有網民調侃「很想聽醫師在學會上說：『患者是因為吃了長頸鹿...』」，但仍不忘提醒他「雖然數值已經下降，但半年後仍是正常人的兩倍，真的不能掉以輕心，健康第一啊！」