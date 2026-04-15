日本AV業界秘密｜星乃莉子破解「春藥題材」真正成份：全憑演技

日本成人影片題材五花八門，其中「餵食春藥」後女優產生強烈生理反應的獵奇劇情，一直是不少老司機心目中的經典橋段。但那些讓人臉紅心跳的反應，究竟是真藥奏效還是純屬巧合？近日，日本AV女優星乃莉子大方揭開這個業界不能說的秘密，真相讓千萬網友直呼幻想破滅！



（X@截圖）

日前，一名資深片迷在X發文吐槽，表示現在的AV片商過度依賴春藥題材，且效果拍得越來越離譜，完全不符合正常生理常識，感覺是在挑戰觀眾的智商。該貼文迅速引發廣大共鳴，不少網民也紛紛好奇，片中那些五顏六色的藥水、粉末，到底是什麼神秘成分？

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成人片達人一劍浣春秋也在《PLAY NO.1》專欄點出，不少觀眾對於「只要幾滴，女優就表情恍惚、四肢無力」的劇情感到厭煩。而面對「到底讓女優吃下去的是什麼」的質疑，現役女優星乃莉子親自下場破解，直言片場出現的所謂特效藥本體不過是「染過色的砂糖水」！

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該則貼文也瞬間吸引了1100萬瀏覽次數，引起網民熱議。原來，觀眾看到女優面紅耳赤、呼吸急促的反應，全憑她們精湛演技在支撐。不少網民驚嘆「砂糖水能演成這樣，這演技簡直該拿奧斯卡！」

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但揭穿真相後也令不少網民大受打擊，紛紛感嘆影視作品始終是虛構的，有人直言「片商果然是『騙商』」，但亦有老司機表示「我不信！快告訴我是騙人的！」、「我知道是假的……但至少讓我留個夢想吧……」。對於片商的「騙術」，也有網民表示其實早已看透這一切，「外表華麗內容卻空洞」。比起藥水的真假，還有更多人反感的是誇張劇情破壞了美感「完全同意這個觀點！明明想看漂亮的臉蛋，卻要翻白眼吐舌頭，最討厭春藥片了！」

現年26歲的星乃莉子，2022年於SOD出道，2024年初原先宣布因病休業，隨後突然宣布與片商及事務所「Hanaya Project」終止合作。但她隨即在社群上證實，雖然目前處於「無經紀公司」的狀態，但仍會以自由身繼續拍攝影片。

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由於日本業界通常嚴格要求透過經紀公司對接，她屬於「無約」卻能繼續在業界闖蕩的罕見特例。可能正因為不受體制束縛，才敢在網路上大方揭穿AV拍攝的虛假設定。