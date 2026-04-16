日本唯一情色社長自薦求出道！由大學生變女優150天紀錄極致反差

日本暗黑界龍頭片商Moodyz最新專屬新人「佐佐倉日和」（佐々倉ひより）以衝擊性的背景引發熱議。年僅21歲、即將大學畢業的她，身分竟是日本全國唯一的「情色研究社」現任社長！到底又是什麼原因驅使這位看似樸素的「優等生」主動發私訊給片商爭取出道？



（X圖片）

佐佐倉日和身為情色研究社社長，她的「研究室」裡隨處可見各式按摩棒，甚至在鏡頭前展現如職人般的專業，大談對器械尺寸與力道的精確感受。片商為了真實捕捉這位社長的蛻變，特別展開了為期150天的貼身跟拍，將她從一名平凡大學生轉化為女優的過程，以紀錄片形式完整呈現。

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主動私訊片商：想挑戰自我極限

而佐佐倉日和的出道並非星探挖掘，而是她主動發私訊給導演「求職」。即將走出大學校園的她，希望能以一份最特別的「畢業禮物」挑戰人生極限。片商為了捕捉這位社長的真實變化，特別展開了為期150天的貼身跟拍，將這段從校園女孩蛻變為成人片女優的心理與生理歷程，以紀錄片形式完整呈現。

為了還原這位情色研究社社長的日常，劇組甚至親赴社團取景。鏡頭前的佐佐倉日和留著短髮，身高僅146公分的纖細體型配上稚氣臉龐，戴著樸素黑框眼鏡，說話聲音細小，與鳥山明筆下的經典角色「丁小雨」十分相似。但最令拍攝團隊震驚的是，她對成人用品的「研究」卻達到了職人等級，現場解說各類器械的尺寸與力道的專業態度更是令人感到驚訝。

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驚人反差震撼拍攝團隊

片商強調，佐佐倉日和最迷人的地方在於「極致反差」。平日看似文靜害羞、性格內向的她，仿似一隻軟萌小動物，但在實戰拍攝中卻展現出驚人的誠實反應，讓拍攝團隊也直呼她是「萬中選一的逸材」。

與那些包裝精美的明星新人不同，佐佐倉日和的作品賣點在於那種「被一點一滴開發」的生動感。從宣傳片中可以看到，她從最初對鏡頭的羞澀，到最後摘下眼鏡展現出的熱烈情感，其150天的成長紀錄不僅是視覺盛宴，更帶有一種與觀眾共同見證的參與感，無疑已讓她預約了年度最強新人的席位。

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（X@Sasakurahiyori）

對於這位情色研究社社長空降暗黑界，日本網民的反應亦相當熱烈，不少人被她稚氣的外型俘虜，直呼「哎呀，好可愛」、「日和醬好可愛～以後要加油喔」。除顏值吸引，她獨特的背景也讓不少網民感到好奇，紛紛留言「雖然是一份辛苦的工作，但要加油喔」、「請在情色研究上好好努力。不要勉強自己，在充滿爭議的活動中加油吧」。更有行動派的老司機表示早已按捺不住，直言「已經預約好了」。