端午節｜農曆5月是毒月！命理師：3大生肖易招災　屬蛇避免出遠門

端午節即將到來，除了食糉和睇龍舟，在傳統習俗中，農曆5月其實被視為「毒月」。台灣知名命理師小孟老師也在個人Facebook專頁「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」中發佈影片，指端午節是春夏交替、五毒盡出的日子，更有3個生肖在端午期間特別容易遭遇災厄。小孟老師更傳授了一個極簡單的開運化解方法，助大家平平安安度過毒月！

小孟老師指3個生肖在端午期間特別容易遭遇災厄。（FB截圖）

為何5月是「毒月」？

古人認為，農曆5月是傳統上的「毒月」，尤其是5月5日端午節更是這段期間的毒氣之最，屬於邪祟當道的日子。此時正值春夏交替，天氣轉熱，是感冒和流感高發的季節，蛇、壁虎、蠍子、蟾蜍、蜈蚣等「五毒」亦開始活躍。因此，古人會在這個時節飲雄黃酒，並用硃砂和艾草來驅蟲避邪。小孟老師提醒，以下3個生肖在端午期間必須加倍小心！

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屬虎：提防財物損失

屬虎的人在端午期間要特別看管好自己的財物，銀包、電話等隨身物品極易掉落遺失。小孟老師建議屬虎者盡量避免前往人潮擁擠的公眾地方，否則一不小心就會遭遇扒手，招致無謂的財物損失。

屬虎之人要特別看管好自己的財物。（IG@jeffreyngai）

屬豬：切忌發脾氣

屬豬的人在端午節期間應盡量避免上山，以防被毒蟲或蚊叮咬。另外，由於春夏交替天氣悶熱，屬豬者的情緒極易受到天氣影響，導致心情煩躁。老師提醒切記要控制脾氣，否則會嚴重影響人際關係。

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屬豬之人要控制脾氣。（IG@ansonlht）

屬蛇：提防交通事故

屬蛇的人在端午節最需要提高警覺。在古代傳說中，端午與「白蛇傳」息息相關，属于需要驅除蛇害的日子。因此，屬蛇者在端午期間特別容易遭遇交通事故或吃交通罰單。老師建議屬蛇的人盡量避免出遠門、不要去森林茂密的地方以防病媒蚊叮咬，同時也要提防陌生人的搭訕。

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屬蛇之人要提防交通事故。（IG@ivyysooo）

開運化解方法

如果你的生肖不幸榜上有名，小孟老師建議可以準備一個紅包袋隨身攜帶。只要在端午期間將紅包袋放在身上，等到整個農曆5月結束之後，再將這個紅包袋直接丟棄，就能有效擋掉無端的災厄，平穩度過毒月！