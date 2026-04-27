麥玲玲改運教學｜運氣差點算？去7大高能量場所「差電」3地方勿去

每個人都有運滯的時候，如何可以提升運勢呢？近日堪興學家麥玲玲師傅就在小紅書發佈短片「能量磁場的秘密」，教路大家若發現運氣不太好的時候，最簡單提升運氣方法，就是去一些能量高的地方差差電。玲玲師傅更點名了七大提升能量的好去處，坦言即使沒有消費，在這些地方走一圈也不錯。此外，她也提醒若運滯時，有3類地方應減少踏足，以免運程更差。

小紅書截圖

七大提升能量的好去處

1 .金鋪

2 .銀行

3. 大自然

4.高級商場

5.五星級酒店

6. 演唱會

7. 馬場

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麥玲玲表示，金鋪和銀行是財運集中地，能量也較強。此外，大自然也不錯，而高級商場、五星級酒店即使簡簡單單走一圈，不幫襯也可以， 「不是說現實，因為氛圍、感覺上多比較氣運高、能量高的人在」，而演唱會，甚至馬場等人流多的場合也有助提高能量， 「當個人好開心，有種能量發揮，你能沾染到也不錯」。

若果發現自身的運氣已不好的時候，反而應該避免到低能量的地方，她舉例酒吧就是其中一個低能量地點，「有時大家都會（去酒吧）呻」，此外醫院也要盡量少去為妙，「醫院病人比較多，本身能量比較低，就不應該去得太多」，此外墳場也是能量比較特別的地方，都應該可避則避。

墳場也是能量比較特別的地方，都應該可避則避。（資料圖片）

而如果大家在馬年運勢真的有阻滯，麥玲玲師傅早前也有教路，十二生肖的朋友可以掛不同的飾物以開運：

屬馬：麥玲玲師傅建議可貼身佩戴羊形飾物助旺自身力量，也可以捐血及洗牙以保平安。若有結婚、添丁、置業或創業等大喜事，有助減低流年衝擊力量。

屬羊：師傅建議佩戴太陽石水晶進一步強化運勢，若有人生大事沖喜有助平穩運勢，也適合多出門或拓展海外市場。

屬猴：宜於四綠文昌星飛臨方位擺放橄欖石文昌塔，驛馬星動有利外遊，建議預先購買旅遊及意外保險，以保平安，也可主動為長輩裝修家居，並多作濟貧善舉以提升運勢。

屬雞：師傅建議可貼身佩戴黃晶手串，進一步催旺財運，受吉星帶動有機會籌辦喜事而「破歡喜財」，財務方面宜多作儲備。馬年容易捲入金錢糾紛，不宜與人合作投資，凡事必須數目分明。

屬狗：麥玲玲師傅建議配戴黑曜石提升正能量，多做運動平衡身心，也可多出席喜宴、壽宴等場合沾染旺氣。

屬豬：可擺放黃玉聚寶盆以助守財。家宅及長輩健康有受損之象，宜多行善積福，日常也要加倍注意身心健康。

屬鼠：師傅建議宜貼身佩戴猴形及龍形生肖飾物以緩和沖太歲衝擊，出門亦要慎防意外，緊記事先購買保險。

屬虎：麥玲玲師傅建議在辦公桌放置粉晶擺件提升人緣運，也可佩戴茶晶以消除負能量。

屬兔：師傅建議可貼身佩戴狗形生肖飾物助旺自身力量。單身者不妨佩戴紅紋石飾物以吸引正緣桃花。

屬龍：外遊時容易有小意外驚嚇，宜預先購買旅遊保險，以及佩戴黑曜石飾物抵禦衝擊。

屬蛇：面對陌生環境容易有精神壓力，宜佩戴白水晶穩定情緒。

在 2026 年這變動頻繁的一年，不少人感到壓力倍增。當我們處於銀行、高級酒店等氣派明亮的環境時，潛意識會受正面氣氛感染，從而提升自信心與執行力。除了師傅建議的飾物與地點，保持規律作息、清空家居雜物（斷捨離），亦是消除『負磁場』的最快捷方式。記住，飾物是輔助，心態才是最強大的能量場。