2026九紫離火運｜命理師點名4大生肖　未來5年運勢大洗牌變化驚人

過往也有不少命理學家表示，從2024年開始正式八運轉入第九運，而對應的卦象「離卦」代表是「九紫星」，因此被稱為「九紫離火運」。這20年九運中，特別有利於高科技、AI等發展，「中女」更加會行運。此外，台灣知名的塔羅牌占卜師與星座塔羅專家小孟老師，近日也在其FB專頁發布影片，分享有4個受到九紫離火運影響，需要特別小心運勢迎來變化的生肖。

台灣知名的塔羅牌占卜師與星座塔羅專家小孟老師 (FB截圖)

屬蛇：健康第一，創業宜低成本

受火運能量增強的影響，屬蛇的朋友未來五年要特別留意健康，尤其是家中的長輩。子孟老師提醒，若家中有長輩屬蛇，後輩應多加觀察其健康狀況，叮囑對方要多運動以維持體態。另外如果屬蛇的朋友想創業，必須要往低成本的方向去做，否則若貿然投入高額資金，在離火運的波動下會造成沉重的財務負擔。

屬馬：要考慮轉型，忌盲目投資

屬馬的人在未來五年的離火運中能量大開，想要保持「KPI」要可能要考慮轉型。小孟老師直言，沿用舊有模式已不見成效，無論是職場思維還是投資理財，馬年的朋友必須果斷做作出改變與提升。投資方面更要時刻注意風險，不要太急進。

屬虎：貴人提攜，財運攀高峰

由於木火相生，屬性是木的虎年朋友，在未來五年財運將有顯著提升。小孟老師預測，未來可能有貴人現身，助你達到前所未有的新高度。若想拓展人脈，這五年更是絕佳時機。

屬兔：工作有回報、投資獲利倍增

屬兔的人跟屬虎的人一樣，同屬木火相生的格局，在工作表現上極易被上司或公眾看見，更值得關注的是，屬兔朋友的投資運勢具備「倍增功能」，若能五行互補，財富積累的速度可以相當驚人。