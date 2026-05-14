李泳漢被轟啃老！命理師揭6大不孝面相特徵　眉毛雜亂容易爭身家

早前施明逝世，李家鼎（鼎爺）家族風波持續發酵，引起全城熱議。鼎爺在接受媒體訪問時痛心揭露大仔李泳漢夫婦多年來將其當作「人肉提款機」，多年來每月至少支付5萬元家用供養大仔一家五口，甚至連外傭薪金、孫兒開支也一手包辦，但在希望減少供養開支時卻遭大仔惡言相向，網民也紛紛指責李泳漢「啃老」且不事生產。命理專家指出，其實「啃老族」有6大面相特徴可循！



那麼究竟可否從一個人的面相看穿身邊那些眼高手低、榨乾父母的「啃老族」？綜合台灣兩位命理師黃友輔老師和周映君老師的說法，其實典型的忤逆不孝與「啃老」面相有6大明顯特徵！

「鼎爺」李家鼎與施明在1977年結婚，育有一對孖仔李泳豪、李泳漢。（IG圖片）

1. 頭髮雙旋： 正常人髪頂只有一個旋，若天生雙旋，代表血氣較亂、脾氣暴躁。這類人從小就難管教，長大後更容易與父母發生劇烈衝突，甚至頂撞長輩。

2. 輪飛闊反： 觀察耳朵，若內圈（闊）突過外圈（輪），俗稱「反耳」，代表這個人自我意識強，完全不理會父母勸告。常為反對而反對，若涉及金錢糾紛，態度會變得極度惡劣。

李泳漢被爆一直無業是「啃老族」。（資料圖片） (葉志明攝)

3. 眉毛亂、豎、散： 眉毛代表脾氣與家人關係。毛髮雜亂或逆長代表個性怪異自私，平時未必察覺，但一旦有利害關係（如分家產），便會顯現出真實本性，容易做出欺騙、爭奪長輩財產的行為。

4. 額頭窄、日月角凹陷： 額頭上方的「日月角」代表父母的助力。若該處凹陷，代表這類人天生怨氣重，習慣怨天尤人。工作極不穩定，最後索性待在家等父母供養。

鼎爺揭李泳漢講大話，施明逝世十日後才被通知消息。（葉志明攝）

5. 鼻樑低扁、鼻小且塌： 鼻子是財庫，並且象徵著鬥志。鼻塌的人求財動力嚴重不足，且極度貪圖享受。當缺錢時會認為全世界都欠了他，啃老啃得理所當然。

6. 人中短淺、下巴尖削： 下巴代表定力。這類人通常眼高手低，凡事追求最高級的享受，卻不願付出汗水。做事往往只有三分鐘熱度，裝備買得最齊，但最後一件也沒做成，最終退回父母的舒適圈繼續吸血。

資料來源：YouTube@命運好好玩 官方頻道