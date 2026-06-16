歌舞伎町活春宮！年招200女下海直播吸1億円　揭色情集團營運手段

日本新宿歌舞伎町一向燈紅酒綠，但近日一宗新型色情直播網絡案卻震驚當地社會。警視廳保安課日前採取行動，於歌舞伎町一間酒店破獲一個集體色情直播團夥，依法拘捕3名男女。警方深入調查後發現，該犯罪團夥在短短1年間招攬了多達200名女性出鏡，透過精心設計的「先免費後收費」營銷策略吸引大批觀眾，累計營業額更高達1億日圓！



犯罪團夥核心新川慎也。（《FNN》）

據日媒《每日新聞》報道，日本警視廳保安課日前以涉嫌「公然猥褻」的罪名，拘捕3名涉案男女。落網嫌疑人包括居住在東京都中野區東中野的31歲無職男子新川慎也、居住在新宿區歌舞伎町的27歲無職男子富塚翔星，共犯中還包括一名居住在川崎市高津區溝口、現年22歲的學校法人兼職人員。

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居住在新宿區歌舞伎町的27歲無職男子富塚翔星。（《FNN》）

歌舞伎町酒店房變十八禁直播間

根據警方指控，3人涉嫌在4月13日夜間串謀，租用新宿歌舞伎町一間酒店的客房作為臨時直播間，並登入海外知名成人直播網站「Stripchat」，在鏡頭前進行性行為，當時成功吸引了約100名付費觀眾同時在線觀看。目前，3名嫌疑人均已承認犯罪控罪，並直白供稱犯案動機「純粹是因為想要錢」。

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首30分鐘即引流8000人

警方在深入調查後揭發，這個犯罪團夥的背後營運手段竟然比不少正規企業還要「專業」，甚至完美掌握互聯網的流量密碼。

據保安課透露，該團夥在平台開播時，採用了極具誘惑力的商業營銷策略：首先以「首30分鐘免費」作餌，在極短時間內瘋狂累積人氣，觀看人數最高曾瞬間狂飆至約8000人。當免費時段結束、觀眾興致正濃之際，直播間便會立刻轉為付費限制模式，要求留下來的觀眾必須使用平台指定的虛擬貨幣計時支付，收費標準為每分鐘約120日圓。

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（《FNN》）

1年招攬200女直播500次！總營業額高達1億日圓

警方初步調查顯示，團隊核心新川慎也在自去年6月至今年6月的短短1年時間內，透過各種渠道招攬了多達約200名女性出鏡，在不同的酒店及場所累計進行了約500次的色情直播。

經過核算，該直播網絡在1年內的累計總營業額高達約1億日圓。鑑於涉案金額巨大、牽涉女性人數眾多，警視廳保安課目前亦正針對這筆巨額贓款的具體流向、背後是否有黑幫組織操控，以及招攬這些出鏡女性的具體手法展開調查。

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網民嘆犯罪團伙吸金能力太強

事件曝光後，隨即引來大批網民圍觀討論，有網民坦言，日本對於成人影片的審查界線有時讓人摸不著頭腦，不解為何「直播無馬賽克會被公然猥褻罪逮捕，但只要打了馬賽克拿去發售就沒事」，直言這條法律邊線相當奇妙。

另有網民表示事件看起來是「你情我願」，沒有直接的受害者，但警方及時出手執法也是合理的。畢竟如果放任不管，只會吸引更多想賺快錢的年輕人盲目加入，警方在事情擴大前「將犯罪苗頭扼殺在搖籃裡」，確實對維護社會治安起到了提醒的作用。