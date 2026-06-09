港日AV網紅拍無碼片暴賺1億円！被捕後負債轉型拍裝修片獲力撐

近日，日本YouTube頻道「Naomiii ボロ家で再起（Naomiii 在破屋中重新振作）」引起了廣大網民的關注。頻道的主角Naomi曾靠著拍攝無碼成人影片暴賺近1億日圓，卻因觸犯法律而在一夕之間失去所有，甚至背上巨額罰款。如今，她選擇透過「老屋翻新」的企劃重新出發，這段充滿反差的經歷隨即在網絡上掀起熱烈討論。



2024年Naomi與29歲的男友桐伸年因發佈無碼影片被捕。（FNN NEWS）

港日混血兒Naomi（日本本名為「板橋尚皇實」）現年34歲。2024年與29歲的男友桐伸年在日本福岡被捕。警方調查指出，兩人自2021年起在Pornhub及OnlyFans等海外平台，上傳了至少190部未經審查的無碼影片，並在X平台發文宣傳，短短2年多就獲利高達約9500萬日圓。

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過億資產一夜清零

案件審訊時曾引起當地轟動，大批粉絲湧入法庭旁聽為他們抱不平。法庭最終判處Naomi有期徒刑2年，緩刑4年，並罰款200萬日圓，同時依法沒收非法所得的5700萬日圓。由於後續還需面臨稅務機關追討的巨額漏稅罰款，億萬身家一夜清零，更背負沉重債務。兩人在落網後承認罪行，坦言拍片是為了還債及支付生活費，當時心存僥倖以為不會被捕。

據日媒《Smart Flash》報道，剛剛被捕的Naomi表示連200萬日圓的保釋金都拿不出，都是她母親支付的，連200萬日圓的法院罰款都要向朋友借。她還表示，當初被警方破案時當作證物、大肆擺放出來供傳媒拍攝的涉案衣物，在保釋後竟被她立刻放到二手平台Mercari上變賣求現金，她笑言：「當時手頭太緊了，覺得是個絕佳時機。我寫上『用於拍攝』，結果賣得特別快。」

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開設個人頻道轉型做裝修網紅

但當時身處緩刑期、沒有穩定工作和合法收入的Naomi來說，在日本社會重投生活極其艱難，甚至連找地方落腳都遭到重重拒絕。最終，她以每月39000日圓的極低價格，租下了一間極其破舊的荒廢老屋。Naomi坦言，「當時別無選擇，只能自己動手裝修然後住進去。最難捱的是屋內最初連冷氣和浴室都沒有，我每隔幾天就要走去附近的公共澡堂沖涼」。

這亦成為了她開設YouTube頻道「Naomiii ボロ家で再起」的契機，並介紹為「一個業餘愛好者嘗試盡快將一棟破舊的老房子變現的頻道」，透過親手將這間破爛不堪的屋子重新裝潢、美化，再計劃轉售給有緣人變現。

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與其他只顧擺拍的網紅不同，Naomi在影片中展示出真正的職人精神。她完全無懼廢墟內的惡劣環境，熟練地操作電鋸、衝擊鑽，並獨自搬運沉重的石膏板與水泥，每一步都真落手落腳去做。在影片中，Naomi本人亦親自參與了部分裝修的工作，靠著真實的勞動過程在網絡上重新累積人氣。

老司機與粉絲留言力撐

對此，不少網民表示，不少人對於她從昔日的成人片網紅，蛻變成滿身灰塵的裝修工人感到相當佩服，紛紛大讚，「真的太棒了！完全感受到了你的努力」，甚至笑稱她「幾乎完全是個DIY大姊姊了呢」。網民還對她的室內設計眼光給予極高評價，「這房子簡直太可愛了」、「塑膠地板和照明都很時尚，能充分感受到 Naomi 的品味」。更有海外粉絲直接慷慨課金贊助，力撐她重新出發。