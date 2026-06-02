日本30歲寫真女偶像自揭悲慘童年：從小胸就很大卻只能穿破舊內衣

山田佳奈（山田 かな）今年30歲，是日本的寫真偶像。就在前陣子，她上了一檔綜藝節目，剛坐下來沒多久，就一臉平靜地來了一句：「我家已經散掉了。是『一家離散』。」整個演播室瞬間安靜了一秒，主持人也愣住了。不是說好聊寫真偶像的近況嗎？怎麼上來就是一個這麼炸裂的開場白？



很多人點進去的時候，可能是衝著她的身材、她G罩杯的標籤去的，甚至以為這又是偶像事務所給新人炒人氣的套路。結果聽完她全程的講述才發現，這完全不是一個娛樂八卦——這是一個真正的女孩，從原生家庭的廢墟里面，一邊被刺痛、一邊哭著、又一寸一寸地往外爬的故事。

日本30歲性感寫真女偶像，山田佳奈（山田かな）。（翻攝自X@maybe_yamada）

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「中二了還在穿破掉的內衣」

山田佳奈出生在千葉縣。小時候家裏窮得幾乎不像一個正常的家。她爸是卡車司機，每個月除了交房租之外，剩下的錢幾乎一分錢都不往家裏拿。下班之後天天在外邊喝酒，喝多了回家就鬧。她媽一個人在超市打零工，靠著微薄的工資撐起全家人的吃穿用度，整個人長期處在緊繃和暴躁當中。

家裏有兩個比她大很多的姐姐。二姐很早就開始染金髮，當起了小太妹；但最讓人心酸的還不是窮，山田佳奈說，自己上了中學後加入了學校的排球部。只要你有校隊訓練就會知道，別的女同學上體育課都是穿著有彈性的專業運動衣，而她卻一直穿著學校統一發的粗糙體操服。那種體操服不僅是棉的，而且很舊。她甚至買不起一雙新的球鞋，只能穿著學校免費配發的膠底鞋。

可最讓她至今回想起來都難受的，還不是鞋子或球衣，是內衣。她發育很早，胸部一直都蠻大的。但因為家裏根本沒有閒錢給她買青春期內衣，她只能一直穿著小學時舊的、洗到鬆垮變形的運動內衣。一直穿，穿到中學二年級。

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她說的時候語氣很平靜，好像在講一件無關緊要的事，但聽的人真的一下子喉嚨就哽住了。那還是她剛剛知道在意別人目光的年紀啊。周圍的女生都在聊款式、聊哪個牌子穿著舒服，只有她一個人躲在更衣室的角落裏，生怕別人看見自己身上褪色的肩帶和快斷掉的鬆緊帶。青春期的敏感，就這樣硬生生地被貧窮一針一針地刺進去。

「這種家庭，夢是不被允許的」

小時候的山田佳奈其實是個挺聰明的孩子，成績一直都在年級里名列前茅，甚至考過第二名。小學六年級的時候，班主任覺得這個女孩子的資質被埋沒了，就建議她去試一下私立中學的入學考試。她當時心裏特別興奮，覺得終於有人覺得她「可以做得到」了。她懷著一顆火熱的心跑回家，忐忑地跟母親講了。結果換來的不是鼓勵，不是擔憂，而是一句劈頭蓋臉的呵斥：「我們家哪有那個錢？怎麼可能出得起那種錢！」

她當時年紀太小，沒辦法跟母親爭辯。但她事後回憶的時候說，就是在那個瞬間，她在心理上徹底「死心」了。 她第一次意識到——原來在這種家裏，夢想是一種錯。不是我沒有能力去讀好學校，而是我就連「想讀一個好學校」這個念頭，好像都是一種奢侈。後來上了中學，她就像是一根緊繃的弦徹底鬆掉了。開始徹底擺爛，再也不學習了。不是學不懂，而是她覺得——反正學了也沒用，反正也沒錢供我讀下去。

上了高中，她更是放棄了所有課外活動和朋友交往，課餘時間全部壓榨出去打工。她記得清清楚楚，當時自己同時打三份工：在拉麵店做洗碗打雜，在麥當勞做收銀，在學校附近的小便利店理貨補貨。三份工作輪軸轉，手機費、網費、偶爾的飯錢全部都由自己扛。為了省話費，她幾乎不打電話，能發短信的絕不通話。她拼命攢錢，像守財奴一樣把自己的打工積蓄一分一分地塞進抽屜裏，最終居然奇蹟般地存到了一百萬日圓（約4.9萬港元）。這筆錢，在如今日本的高中女生眼裏也是一筆不得了的數目。

她內心藏著一份天真的計劃——存夠錢申請加拿大的打工度假簽證（Working Holiday Visa，又稱工作假期簽證），逃離這個讓她窒息的環境。但她還是太年輕了。等到要辦理相關手續的時候才發現，自己屬於未成年人，所有涉外申請單上那一欄都必須有監護人簽字。

她去向母親坦白存錢的事，剛說完自己被扇了一記隱形的手掌——母親看她的眼神里沒有一點支撐，反而是一種非常戒備的審視：你一個高中女生，憑什麼手裏有這麼多錢？你是不是沒把心思都交回來？最後，加拿大計劃徹底泡湯，連攢下來的錢也被父母在試探中悄然擠壓掉了——她說她太懂父母的手段了，就算不是明拿，她在這個家也別想獨善其身地把這些錢帶走。

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「媽媽一邊罵我礙事，一邊喊我回家」

這是山田佳奈的原話，也是她描述自己和母親關係裏最擰巴的一個縮影——母親平日裏恨不得罵她礙手礙腳，但只要她流露出一點想要徹底離家的苗頭，對方又會開始道德施壓。

她們之間的關係長期處在這種冷熱交替的暴力中。高三畢業後，她幾乎以一種「逃難」的心態一口氣搬去了東京。事先並沒有通知家人，直到第二天才開始找房租便宜的合租房。而她出走的導火索也很荒唐——那天她媽又在家裏罵她「邪魔」（日語裏「礙事」的意思），她說自己那天聽完就是本能地回了句「我明白了」。第二天就頭也不回地消失了，一箱子行李帶走了所有過往的糾纏。

等她在東京站穩腳跟後，最絕的一幕來了。她二姐突然打來電話，說母親查出了癌症，非常嚴重。緊接著補了一句更傷人的道德綁架：「你是不是準備一輩子像現在這樣當個死打工的？你是自由職業者，無所事事，你覺得你媽能在天堂裏安息嗎？」連去醫院看母親，都是迎著罵進去的。母親躺在病床上說的第一句話不是「你瘦了」，也不是「想你了」，而是劈頭蓋臉地質問她：「你一天天吊兒郎當的，到底想混到什麼時候？」

這兩段關係的溫度，冰冷到讓在場所有人聽了都皺眉。她想：我已經活得很累了，沒向家裏要過一分錢，為什麼還要被他們當成靶子？於是她一氣之下找了家運動用品店的銷售工作，正規入職，簽了終身僱傭性質的社員合同。其實她不是愛做銷售，她就是想正名。不是為了向他們證明「女兒出息了」，只是為了讓他們閉嘴。讓她做個正經人，搬出這個沉重的道德枷鎖，然後徹底死心。

諷刺的是，後來她為了出國辦護照去拿戶籍本的時候，才從那張冰冷的紙面上發現——哦，原來父母已經離婚了。在別家算天塌的大事，到她這裏，居然是通過翻找公文書才知道的。

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很多人問山田佳奈：為什麼要走性感寫真這條路？因為她從小就知道，沒人會替自己兜底。

最開始她只是進了大學後，有攝影師在街上問她要不要做平面模特。她心想反正都是打工賺錢，做模特的錢來得比居酒屋跑堂要快，就去了。結果一場平面拍攝會台下只坐了兩個人，兩個人包圓了全場。

後來有人問她要不要拍DVD寫真，她猶豫了。猶豫的原因不是因為怕漏，而是怕連這兩個人都會跑掉。但她咬咬牙還是做了。因為她意識到，她手裏的資本只剩「這具年輕的身體」。 原生家庭沒有給她存錢買房的資本，沒有供她托底的力量，甚至連做她的精神堡壘都做不到。

所以她願意對著鏡頭笑，願意穿著清亮的水著在寒風中下水。她沒得選，她也從不抱怨選這條路的代價。因為在她的世界裏，沒有「做錯了還能回家」的後路。她是真的只有自己。

山田佳奈的這段經歷曝光後，日本網絡上幾乎沒有負面的留言，評論區簡直像炸開了鍋一樣。

很多人說： 「明明是悲傷的結局，為什麼她可以笑著講出來？因為已經習慣獨自承受了啊。」 也有人被她的獨立打動：「她太強了。換作是我，可能早就撐不下去了。那種情況下還能不沾一點壞習氣，太牛了。」

更多人則是心疼：「那件穿到破的內衣……」、「她說的不是叛逆，是自救。看完只覺得沉重。」尤其扎心的是這句：「那個破掉的內衣遮住的不是發育的羞恥，是沒人替她操心的童年」。

甚至有些完全不了解寫真偶像的中年女性網友也忍不住發聲：「我一整晚睡不著。我也有女兒，絕對不能變成這樣的母親。」有些老粉更是一路看著從她孤身一人走到現在，他們說聽她親口說出這一切，才明白為什麼那個泳池邊笑得燦爛的山田佳奈，眼神里總帶著一點點疏離感。

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