日女星堅持在家全裸！遇外牆施工半年零避忌　超狂言論惹網民熱議

居家衣著全裸本來是個人的生活自由，但如果「裸居」的習慣剛好碰上大廈外牆維修，分分鐘會變成社死場合！日本女星王林日前在日本綜藝節目《踊る！さんま御殿!!》中大方分享自己的「全裸生活」習慣，更自爆因大樓外牆施工，與高空垂降的裝修工人尷尬碰面對視長達半年的離譜經歷。面對主持人的質疑，她更拋出超狂反擊，瞬間引爆全場笑聲與網民熱議！



王林表示自己是不折不扣的「全裸派」。（《踊る！さんま御殿!!》節目截圖）

宣稱自己是「全裸派」

據日媒《山陽新聞》報道，王林在綜藝節目中透露，自己是不折不扣的「全裸派」，在室內極度討厭衣服的束縛。她表示，自己目前居住在東京的高樓公寓，而當初搬到這裡挑選這間屋的最大重點，就是客廳必須擁有大塊落地玻璃窗。平時她也不會使用窗簾等遮擋物，所以家中幾乎是一個「走到哪都會被看光光」的開放空間，但她絲毫不在意，甚至認為來到大都市生活，更應該徹底貫徹這種無拘無束、回歸自然的生活方式，所以她仍然堅持在家不穿衣服、全裸活動。

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大方全裸面對裝修工人

但她隨後提到沒想到大約半年前，她居住的大廈開始進行外牆維修。大批工人不時從上方垂降，甚至會直接進入她家的露台工作。偏偏王林依舊不改本色，常常一打開落地窗或走到露台，就直接以「全裸狀態」迎接維修工人。她理直氣壯地說：「只要他們有張開眼，我覺得應該都看光了吧！」

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更荒謬的是，這項工程竟然持續了半年之久都沒完工，讓王林忍不住懷疑，「大概有半年時間真的這樣，感覺他們根本是到處都想維修」。雖然屢次被撞見全裸，但王林坦言自己其實不覺得丟臉，反而是看到工人們露出「非常困擾的表情」，令她感到懊惱。聽到這裡，主持人明石家秋刀魚忍不住問：「那妳穿上衣服不就好了嗎？」沒想到王林立刻霸氣回應，「為什麼我一定要配合他們？這明明是我家！倒不如說，感覺他們應該付錢給我才對」。

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網民心疼工人：無妄之災

對於王林在節目中將「全裸迎客」當作趣事分享，不少網民將焦點放在無辜的工人身上，認為這不但不好笑，反而對工人造成實質困擾。有留言更指出現實情況，「工人在工作時（而且住戶明知道在施工）不想看卻被迫睇，可能反而覺得很困擾」。在這個任何場合都講求互相尊重的時代，網民直言「現在這個時代，不分男女，會覺得『不小心看到賺到了』的人應該很少了吧」。更有人替工人們抱不平，指出如果因為這種尷尬狀況影響施工進度，甚至「要是因為這樣被投訴到公司，對工人來說根本是無妄之災」。