佛得角｜神秘島國人口僅55萬　歐洲人避寒勝地　C朗都有其血統

佛得角藉着世界盃的驚喜表現，讓全世界認識這個人口55萬的非洲大西洋島國。這個在地圖上細到幾乎找不到的島國，近年在足球場上屢創奇蹟，世界排名不斷飆升。到底這個全國常住人口只有約55萬的西非島國，是如何一步步走上世界足球的最高舞台？背後有有什麼傳奇故事呢？



6月15日，冠軍大熱西班牙隊遭佛得角0:0賽和。佛得角門將禾仙夏（Vozinha）賽後慶祝。（路透社）

獨立僅51年的大西洋島國

佛得角位於西非海岸以西約500公里的外海，由大西洋上10個火山群島組成，以前是葡萄牙的殖民地，直到1975年才獨立，獨立建國至今僅51年，官方語言為葡萄牙語。

佛得角的本土常住人口非常稀少，僅約55萬人，是世界盃歷史上入圍決賽周人口第二少的國家，僅次於2018年的冰島。由於歷史上的大乾旱及經濟原因，有超過100萬佛得角人移民到葡萄牙、美國、荷蘭等歐美國家，海外僑民人數足足是本土常住人口的兩倍。

佛得角（Unsplash圖片）

靠旅遊、航運與百萬僑匯撐起經濟

在芸芸非洲國家之中，佛得角的政經環境雖然相對穩定，但由於土地多屬火山岩，嚴重缺乏天然資源及耕地，連飲用水也相當依賴進口。為了克服這項先天限制，該國主要依靠三大經濟支柱支撐發展。

其中，旅遊業是佛得角經濟命脈，島上憑藉完全無污染的白沙灘與全年溫暖的陽光，成為歐洲人熱門的避寒與風帆衝浪天堂；其次是海外僑匯，散居海外的過百萬子民每年寄回老家的匯款，是撐起本土無數家庭生活的重要資金鏈。同時，該國地處大西洋航道中心點，亦使其成為歐、美、非三大洲海空航線重要的加油補給站。

佛得角（Unsplash圖片）

國內奉行「No Stress」靈魂

佛得角集合了非洲的熱情與葡萄牙的歐陸優雅，孕育出獨特的克里奧爾（Creole）文化。當地生活節奏慢，島上隨處可見「No Stress」的標語，同時也是他們國家對外的旅遊標語，並奉行一種名為「Morabeza」的好客傳統，對外來遊客也十分友善。

此外，這座海島更以音樂聞名，其旋律帶有淡淡鄉愁的國寶級Morna音樂享譽國際，已故的格林美「赤腳歌后」Cesária Évora便是其中的代表人物。

格林美「赤腳歌后」Cesária Évora便是佛得角傳統音樂代表人物。（《Lusafica》）

歷經40年首進決賽周成最強黑馬

作為一個人口基數不大的島國，為何佛得角能在世界盃外圍賽突圍而出，甚至在分組塞賽中逼和今屆奪標熱門西班牙？其實今屆最終大名單中有超過一半球員在海外出生，雖然隊員們在歐洲不同國家長大，背景各異，但在本土主教練布比斯達（Bubista）的領軍下，隊內堅持用本土語言——克里奧爾語溝通，以加強凝聚力。

這群海外僑民後裔之所以能團結在一起為國家隊效力，全因一項名為《科托努協定》（Cotonou Agreement）的國際協定。該協定保障了簽約國的運動員在歐盟國家工作時，享有與當地居民同等的權利，意味着佛得角球員到歐洲踢球時，完全不佔用各聯賽的「非歐盟外援」名額。這項政策便利讓大批具備潛質的年輕球員得以遍佈歐洲各國聯賽（其中接近一半在葡萄牙效力），自細接受最頂級的職業青訓。

同時佛得角國家隊近年也採取了獨特的招攬策略。他們積極游說在歐洲出生、在葡萄牙、荷蘭、法國等頂級球會青訓系統中長大的「佛得角後裔」回歸祖國效力。目前隊中絕大部分球員都正效力於歐洲主流聯賽，戰術素養與身體對抗性完全是歐洲頂級水平。

事實上，世界球壇不少頂級巨星都流着佛得角的血脈。例如葡萄牙巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的曾祖母便是佛得角人，而球星蘭尼（Nani）、名將艾拉（Patrice Evra）及軒歷拿臣（Henrik Larsson）同樣擁有佛得角血統。雖然前輩們當年大多選擇代表歐洲國家，但這股強大的足球基因仍然影響了新一代的歐洲佛得角後裔，近年愈來愈多頂級青訓新星選擇回歸祖國效力，令佛得角的整體實力有所上升。

葡萄牙巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的曾祖母是佛得角人。（路透社）

香港出發交通指南

香港目前沒有直航飛佛得角。最順路的玩法是先飛往葡萄牙里斯本，再轉乘葡萄牙航空（TAP）或其他歐洲內陸機直飛佛得角首都普拉亞或旅遊勝地薩爾島。總飛行時間扣除轉機，一般需要20小時以上，持香港特區護照前往需要事先在網上辦理電子簽證或預先登記。