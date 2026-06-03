狗牌續期懶人包｜三年必打瘋狗針費用$80起　搬屋無申報都違法？

漁護署日前公布，將加強狗隻牌照巡查及執法，連日來不少狗主在社交平台議論紛紛。有網民認為，因近年不少人從內地網購狗隻偷運來港，署方擔心才突然加強執法。

不過不少新手狗主對續狗牌一事一知半解，究竟狗主們幾耐要幫狗狗續一次牌？打了晶片是否已代表有狗牌？更改了個人資料或換了主人未申報，又是否一樣會被檢控呢？ 有沒有狗隻可獲豁免打瘋狗針呢?《開罐》綜合網民在網上疑問，為大家一一解答。

狗牌續領｜問題1. 狗牌幾耐要續一次?

根據《狂犬病規例》（第421A章），所有超過五個月大的狗隻都必須領有牌照，其後每隔三年都要續牌，違例者一經定罪，最高可被判罰款港元$10,000。

狗牌續領｜問題2. 續牌/領牌其實是打瘋狗針?

正確。不論是新領狗牌還是續牌，續牌可解作為狗隻注射狂犬病疫苗，即是瘋狗針。就算狗狗曾打過瘋狗針，但3年後沒有再打，都會視為無狗牌，都是違法。

狗牌續領｜問題3. 狗狗有晶片是否代表已續牌?

不是。狗隻晶片只是狗隻的辨識號碼，必須有晶片以及注射狂犬病疫苗，才叫續了牌。

狗牌續領｜問題4. 一定要在政府機構為狗狗續牌?

不是。除了漁護署的分區動物管理中心、漁護署的防疫注射及發牌站之外，任何獲認可的私人獸醫診所、愛護動物協會中心都可以為狗狗注射防疫針續牌。在漁護署注射疫苗只須$80，私人獸醫診所則幾百元不等，沒有劃一收費。

狗牌續領｜問題5.續狗牌/新領狗牌需要帶備甚麼文件?

除了要擕帶狗狗到場之外，還需要畜養人的身份證、現金$80的牌照費以及舊的狗牌(續領狗牌才需要)。

狗牌續領｜問題6. 如果狗隻生病、年老、懷孕、剛分娩，是否可以獲豁免打針？

有狗主在社交平台表示狗狗有病，希望可獲豁免打針，而坊間也有狗主聲稱，只要有獸醫肯詳細說明原因/病況而不適合打針，再提交相關文件證明給署方，就有可能獲豁免打針。記者翻查資料，署方是列明「建議主人可先徵求註冊獸醫的意見及向該署查詢」。

狗牌續領｜問題7. 坊間有傳搬了屋/換了主人，若沒有及時通知漁護署在狗牌上更改資料，都是犯法？

對。根據《狂犬病規例》（第421A章），狗隻畜養人更改地址，或更改了狗主，必須在5天內 以書面通知漁護署。如果新主人完全沒有為狗隻轉名，或者狗主搬了屋沒通知署方，即屬違法，可被判罰款$5,000。

狗牌續領｜問題8. 若被發現沒有狗牌，或者仍是狗B，是否有寛限期？

署方沒有講過有寛限期。就算是狗BB，年齡是以狗隻本身的出生日期起計，獸醫在臨床上確實會透過觀察幼犬的換牙情況（通常在4至5個月大時開始更換恆齒）來判定其實際年齡，不能以「剛領養不久」作為藉口。

狗牌續領｜問題9. 如何申領電子狗隻牌照?

畜養人是不需要另外申請「電子狗隻牌照」，大家可以透過漁護署動物管理網頁的電子狗隻牌照連結(https://www.pets.gov.hk/tc_chi/proper_care_of_pets/dogs/forms_for_dog_licence.html)，使用「智方便」（iAM Smart）應用程式作身分認證，檢視其「電子狗隻牌照」。

狗牌續領｜問題10. 如狗隻已過身，是否要通知漁護署？

需要。可以書面通知漁護署，並寫上你的姓名、身分證號碼、地址及電話號碼，以及已身故狗狗的晶片號碼，連同你的身分證副本寄回九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署5樓漁農自然護理署 動物管理(行動)科。你亦可填妥續領狗隻牌照通知書背頁回條，並把文件正本交回漁護署。