世界盃獎杯兩度被盜神犬立大功！大力神盃真身誰也帶不走背後原因

2026世界盃即將開始，今屆賽事由美國、加拿大、墨西哥三國共同舉辦，參賽球隊更首次擴軍至48隊，絕對是全球矚目的體壇盛事。世界盃至今已舉辦了22屆賽事，但你又知不知道，現時這座「大力神盃」的真正由來？這座象徵最高榮譽的金盃背後，原來曾被塞進破鞋盒、兩度被偷、最後甚至不知所蹤，而且強如美斯、馬勒當拿贏了冠軍，竟然都帶不走獎盃真身！



一切故事要由1930年第一屆烏拉圭世界盃講起。當時的初代獎盃名叫「雷米金盃」（Jules Rimet Trophy），由法國雕刻家精心打造，高35厘米、重3.8公斤，材質為純銀鍍金，造型是希臘勝利女神Nike張開雙翼托起八角形杯身，所以又被親切稱為「勝利女神盃」，代表永恆的勝利。

希臘神話中的勝利女神尼姬（資料圖片)

這座無價之寶一誕生就撞正歷史動盪，1938年意大利奪冠後持有金盃，隨後二戰爆發，納粹德軍首領希特拉對這尊純金女神像虎視眈眈，企圖據為己有。時任FIFA副主席Ottorino Barassi悄悄將獎盃從羅馬銀行金庫偷運回自己家，放進一個普通的破鞋盒並藏在床底。而獎盃就在鞋盒內安然度過烽火歲月，成功瞞過德軍搜刮，僥倖存活。

4歲牧羊犬立大功

成功躲過納粹的雷米金盃卻逃不過賊人的貪婪，1966年英格蘭世界盃前夕，金盃在倫敦公開展出時突然被盜賊偷走，全英警方也毫無線索。一週後，奇蹟竟然發生在一隻4歲牧羊犬Pickles身上，牠與主人散步時，憑藉靈敏嗅覺在一叢樹籬下挖出一個被舊報紙層層包裹的重物，打開正是失竊的金盃！Pickles不僅受邀出席國家隊奪冠慶功宴，更獲贈一年免費狗糧，成為足球史上最可愛救星！

牧羊犬Pickles找回丟失的雷米金盃，瞬間揚名世界。（FIFA WORLD CUP@Facebook）

再度遇盜不知所蹤

到了1970年，球王比利帶領巴西國家隊實現三冠王偉業，根據當時FIFA規定得以永久保存雷米金盃。巴西人將金盃供奉在里約熱內盧足協總部，但1983年12月19日，四名蒙面賊人闖入總部強行搶走獎盃。這一次再沒有神犬創造奇蹟，金盃自此人間蒸發，外界也推測，這座極具歷史價值的傳奇金盃早已被賊人無情熔掉變賣，化為烏有。

2022卡塔爾世界盃美斯圓球王夢捧走大力神盃。 （IG：@leomessi）

大力神盃的誕生

初代金盃被熔的悲慘結局讓FIFA痛定思痛。1971年，FIFA在蘇黎世總部發起全球新獎盃設計大賽，吸引了25個國家、共53件作品參賽。最終脫穎而出的，是意大利米蘭雕塑大師Silvio Gazzaniga的傑作。這位活到95歲的傳奇大師，當時在工作室閉關足足一週，甚至不用畫草圖，直接親手捏出黏土模型，以兩位動感十足的運動員雙臂伸展、合力托舉地球的流暢線條，完美展現奪冠一刻的狂喜與勝利，這就是大家今日熟知的「大力神盃」。

世界盃獎座設計為兩名運動員舉起地球。（Getty Images）

獎盃採用古老的「失蠟法」中空鑄造，淨重高達6.175公斤，材質為珍貴的18K純金，高36.8厘米，底座更鑲嵌了兩圈翠綠色的孔雀石，視覺效果震撼。

冠軍也帶不走金盃真身

但鑑於雷米金盃的沉痛教訓，FIFA也因此修改規則：大力神盃的真身永屬FIFA所有，再也沒有哪支國家隊能永久擁有的說法。自2006年德國世界盃起，防盜措施再次升級。在決賽當晚，盟主隊長（如2022年帶領阿根廷封神的世界球王美斯）雖然能在球場上高舉這座純金真盃狂歡打卡，但激情過後，真盃在後台會立刻被FIFA收回保管。球隊最後能抱回國、放入國家博物館陳列展示的，其實只是一尊用青銅鍍金製成的官方仿製品。

螺旋刻名打破退休傳聞

自1974年西德傳奇隊長碧根鮑華首度高舉大力神盃以來，它已見證了馬勒當拿、卡富、卡斯拿斯到美斯等無數巨星高舉世界的經典畫面。不過，先前網上盛傳大力神盃會因空間不足而在2038年「退休」，其實只是一場誤會。

事實上，自1994年起獎盃底部就加裝了隱藏底板用來刻名。到了2014年，由於舊板已經刻滿了10屆冠軍，獎盃也早就換上全新底板，並將排列方式改為螺旋型雕刻。大大節省了空間，直接打破了金盃會在2038年退役的傳聞，讓它可以繼續見證未來的傳奇誕生！

今屆歷史性三國聯辦的世界盃即將正式開幕，大戰在即，大家在追看心水球隊之餘，不妨也猜猜看，今年哪一個國家能夠突破重圍，在這大力神盃底座上留下傳奇印記？