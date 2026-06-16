2026世界盃10大足球男神名單　加維反差萌、日本谷口彰悟是學霸

四年一度的國際足協世界盃已於2026年6月11日正式揭幕，今屆賽事由美國、加拿大及墨西哥三國聯合舉辦，首次擴展至48支球隊參賽，賽期長達一個多月，直至7月19日。全球球迷除了期待各支勁旅爭奪冠軍榮譽外，場內外球員的個人魅力同樣成為熱話，當中有多位球員因出眾外表與獨特氣質，在社交媒體上引發廣泛討論。



圖片來源：Getty Image

在競技水平極高的世界盃舞台上，球員的專注力與技術固然是焦點，但近年不少球迷亦開始關注球員的時尚形象與個人背景。從歐洲豪門到亞洲代表，多位靚仔球員憑藉俊朗外貌、高學歷或獨特穿搭風格，成功吸引大量粉絲追蹤其社交帳戶，形成一股「足球男神」文化現象，《開罐OPENER》就為大家合集了10位因外貌備受關注的球員，不妨看看你的心意球員是否上榜！

1. 加維（Pablo Gavi）－ 西班牙

年齡：21歲（2004年8月5日）

位置：中場

效力球隊：巴塞隆拿（西班牙）

IG：@pablogavi

加維在2022年後正式被貼上「明日之星」的標籤，是中場搶回球權能力最出色的球員之一，在2022年國際足總世界盃對陣哥斯達黎加的比賽中射門進球，獲得單場MVP，也成為繼1958年的球王比利（Pele）之後最年輕的進球球員，只有21歲的他已經是第二次挑戰世界盃。

加維擁有精緻如瓷娃娃般的五官，搭配一頭濃密的深色亂髮，少年感十足。他的臉上經常掛着一種不服輸的倔強神情，配上場上兇狠攔截的硬朗踢法，形成「天使面孔、魔鬼球風」的強烈反差萌。加上他慶祝入球時張開雙臂的招牌動作，讓不少女球迷姨母笑。學歷方面，他中學畢業後專注足球訓練，未有攻讀大學。

2. 迪勤懷斯（Declan Rice）－ 英格蘭

年齡：27歲（1999年1月14日）

位置：防守中場

效力球隊：阿仙奴（英格蘭）

IG：@declanrice

迪勤懷斯擁有標準的英國紳士長相，高挺的鼻樑、深邃的藍眼睛以及線條分明的下巴輪廓。他身高1.85米，體格魁梧，在訪問中經常展現成熟穩重的談吐，與伴侶Lauren Fryer從17歲開始拍拖至今，相戀10年並育有一子。當女友因網絡欺凌受困擾時，他立即刪除社交帳號上的私人照片，公開宣稱她就是他的「soulmate」，被媒體形容為「溫柔霸總」。2025/26賽季，他協助阿仙奴奪得相隔22年的英超冠軍。

3. 祖奧菲歷斯（João Félix）－ 葡萄牙

年齡：26歲（1999年11月10日）

位置：前鋒／進攻中場

效力球隊：艾納斯/葡萄牙

IG：@joaofelix79

João Félix為葡萄牙男子職業足球運動員，現效力沙地職業足球聯賽球會艾納斯，亦都是葡萄牙國家足球隊成員，今年代表葡萄牙參戰世界盃！

他擁有瘦削的鵝蛋面型、略帶憂鬱的眼神，被球迷稱為「足球界的憂鬱小生」。他的身形纖瘦，帶着一種藝術家般的脆弱氣質，但腳下功夫極為細膩，盤球風格充滿靈性，令他深受年輕女性球迷喜愛。學歷方面為中學畢業。

4. 谷口彰悟（Taniguchi Shogo）－ 日本

年齡：34歲（1991年）

位置：後衛

效力球隊：皇家聖特賴登足球俱樂部/日本

IG@shogo_taniguchi_5

日本在今屆世界盃中，以2：2逼和荷蘭，比賽中男神谷口彰悟一次接高空球時，遭到荷蘭球星德帕伊（Memphis Depay）從正面衝撞倒地，「國寶級神顏」險被撞歪，不少女球迷都心痛不已，更直指對方可能是忌妒谷口彰悟。

谷口彰悟擁有高顏值的深邃立體五官，曾與日本已故男神三浦春馬及台灣型男邱澤撞臉，被譽為「日本史上最帥國腳」。他在球場上以完美防守及出色的組織能力著稱，頭腦冷靜。感情方面，他的另一半是被稱為「真人版娜美」的日本著名女星泉里香，二人愛情長跑10年後於2025年6月結婚。學歷方面，他畢業於日本名校筑波大學，是典型的學霸型球員。

5. 帕斯（Nico Paz）－ 阿根廷

年齡：21歲（2004年）

位置：中場

效力球隊：科莫（意大利）/阿根廷

IG：@nicopaz1o

帕斯出身自阿根廷足球世家，父親柏保路帕斯曾代表阿根廷出戰1996年奧運和1998年世界盃。他12歲便被皇家馬德里睇中，加入皇馬青訓體系，2024年轉會意甲球隊科莫後旋即成為主力。他憑藉一頭燦爛金髮與精緻五官，年輕、陽光、可愛的樣貌，與全盛時期的里安納度狄卡比奧有兩、三分相似，故此獲封「南美狄卡比奧」的美名。

6.拉明耶馬（Lamine Yamal，又譯亞馬爾）－ 西班牙

年齡：18歲（2007年7月13日）

位置：翼鋒

效力球隊：巴塞隆拿（西班牙）

IG：@lamineyamal

如果渴望見證天才的誕生，亞馬爾就是最佳選擇。年僅18歲的他已承擔起西班牙國家隊的進攻大旗，其獨特的過人節奏與驚人天賦，常被拿來與年輕時的美斯相提並論。他擁有北非摩洛哥血統的深邃五官，輪廓分明，加上青春的少年感，令他成為今屆世界盃最令人興奮的超級新星之一。

7.比寧咸（Jude Bellingham）－ 英格蘭

年齡：22歲（2003年6月29日）

位置：中場

效力球隊：皇家馬德里（西班牙）、英格蘭

IG：@judebellingham

比寧咸不僅是皇家馬德里的中場核心，更是英格蘭國家隊的靈魂人物。他具備與年齡不符的成熟心態與領袖氣質，擁有俊朗外表與高大身形。在皇馬已成為球隊不可或缺的一員。在三獅軍團，他覆蓋全場的全能表現將是英格蘭奪冠的決定性變數。學歷方面為中學畢業。

8.孫興慜（Son Heung-min）－ 韓國

年齡：33歲（1992年7月8日）

位置：翼鋒

效力球隊：洛杉磯FC（Los Angeles FC）、韓國

IG：@hm_son7

孫興慜目前效力於美國職業足球大聯盟球隊洛杉磯FC，是韓國國家足球隊的隊長，是首位在歐洲五大聯賽中成為神射手的亞洲球員，也是首位在英超聯賽打進100球的亞洲球員，今年是第四次代表韓國參戰世界盃。

而如果世界盃有「最佳男友」獎項，這位韓國隊長大概每次都能抱回冠軍。他的魅力在於那份親和力，溫暖燦爛的笑容、標誌性的單眼皮，以及場上永遠拼盡全力的態度，讓他成為亞洲足球的代表人物。他同時也是頂級時尚品牌的寵兒，經常登上各大雜誌封面。

9.哥列斯卡（Leon Goretzka）－ 德國

年齡：31歲（1995年2月6日）

位置：中場

效力球隊：拜仁慕尼黑（德國）

IG：@leon_goretzka

哥列斯卡今年代表德國國家足球隊參加世界盃，目前效力於德國足球甲級聯賽的拜仁慕尼黑（FC Bayern München）。在現代德國足球的中場體系中，哥列斯卡一直被視為「力量與技術兼具」的代表人物之一，他擁有出色的推進能力、禁區後插上威脅，以及攻守兩端的覆蓋範圍，被長期評價為德國近代最具影響力的全能中場之一。而他的健身級精壯身材，加上立體分明五官，經常被球迷稱為「足球界男模」。成熟穩重的氣質與硬朗的形象，令他擁有不少忠實支持者。

10.法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）－ 荷蘭

年齡：29歲（1997年5月12日）

位置：中場／防守中場

效力球隊：巴塞隆拿（西班牙）

IG：@frenkiedejong

一頭金髮、湛藍眼睛，加上總是掛在臉上的陽光笑容，迪莊是荷蘭隊中名副其實的「金髮男神」。他的長相帶着北歐男孩的清爽與乾淨，笑起來時充滿活力，不少角度更被指與美劇《歡樂合唱團》男星Chord Overstreet有幾分相似。這份親切又溫暖的氣質，讓他深受女性球迷喜愛。

荷蘭無緣踢2018世界盃，迪莊成為國家隊重建的重要人物，2022年卡達世界盃，他帶領球隊晉級八強，2024年歐洲國家盃期間因傷缺席部分賽事，但依舊被視為荷蘭最重要的中場靈魂人物之一。隨著2026世界盃到來，29歲的德容正值職業生涯成熟期，外界期待他能率領荷蘭再度挑戰世界冠軍。