足部專家評測14款「防腳痛波鞋」推薦！4款HOKA、1款ASICS入圍

外國傳媒《CNN Underscored》早前邀請多位足病診療師及鞋履專家，深度評測並嚴選出市面上最舒適的「行路神器」。今次被足部專家挑選的14款防腳痛波鞋，分為避震、窄腳、闊腳、足弓支撐及懶人穿脫五大類別，入圍品牌包括港人熟悉的HOKA、New Balance、Asics、Brooks等。當中HOKA Clifton為極致緩震代表作、Asics Gel-Kayano也以強效足弓支撐見稱、New Balance Fresh Foam X 1080採用毛絨般柔軟的中底技術，多款均為品牌的皇牌鞋款！

《我的ID是江南美人》劇照

專家指出，每個人雙腳的長度、寬度以至足弓高低均有差異，了解自己是否有扁平足或高足弓問題至關重要。若不清楚自身腳型，最好先諮詢專業足病診療師，才能對症下藥。

一、極致避震之選

1. Hoka Clifton 10（參考價錢：港幣$839）

馬拉松截圖

獲美國足病醫學會認證，主打極致緩衝及標誌性的 Meta-rocker 弧形鞋底設計，專家指其患有足底筋膜炎的病者非常有幫助。

2.New Balance Fresh Foam X 1080v15（參考價錢：港幣$1399）

圖片來源： New Balance

採用 Fresh Foam X 中底帶來毛絨般的柔軟腳感，配合弧形輪廓及極具透氣度的網眼鞋面，著感超舒服，也具備一定支撐度，可為足部自然動態提供承托力的緩震款，以及採用動態控制技術、可引導足部動態的穩定型鞋款。

3.Vionic Women’s 23Walk 2.0 Sneakers

網上圖片

這款鞋兼具功能性和時尚感，獲得了美國足病醫學協會 (APMA) 的認可，旨在促進足部健康，並且專為步行、日常通勤或外出辦事而設計。其低調的造型也與牛仔褲、運動褲或短褲非常搭配。雖然這款鞋尚未在香港正式發售，但仍然可以在Amazon網店購置，價錢隨着款式選擇唔同而有變動，大約港幣$768−$960左右。

二、窄腳救星

1.Brooks Addiction Walker 2（參考價錢：港幣$1120）

運動鞋提供四種寬度選擇，幫助您找到最適合的尺寸，是少數提供窄身尺碼的選擇，採用耐用全粒面皮革鞋面，並提供良好的足弓支撐，以其支撐性和穩定性著稱，也適合扁平足的人群。

2. Saucony Women's Integrity Metro Sneakers（參考價錢：港幣$1175）

網上圖片

採用橡膠材質，並經過精心設計，可在行走時提供額外的抓地力，使其成為雨雪天氣戶外行走的理想之選。也是市面上少有的窄版設計，穿著更貼合，鞋底採用緩震科技，並擁有靈活的抓地力，讓您行走舒適自如。

3.Brooks Ghost 17（參考價錢：港幣$977）

設計有助於減輕足部壓力。這款鞋的鞋跟和鞋頭都非常舒適。即使鞋跟較緊，鞋頭也足夠寬敞，可以讓腳趾在行走時自然伸展。

三、闊腳恩物

1.Hoka Bondi 9（參考價錢：港幣$1499）

馬拉松官網截圖

Hoka Bondi 9 非常適合寬腳以及患有足底筋膜炎的人士。雖然標準款的設計對寬腳來說已經很合腳了，但也可以選擇加寬或特寬尺碼，以獲得更寬敞的鞋頭空間。

2.Altra FWD Via 2（參考價錢：港幣$1,358）

圖片來源：Altra Running Hk

鞋底弧形設計有助於向前推進，更被稱為擁有市面上最寬敞的鞋頭空間，4毫米的前後掌落差帶來流暢的跑步體驗，讓每一步都格外舒適。

3.Revitalign Gaia（參考價錢：港幣$328）

這款鞋提供標準寬度和加寬兩種尺碼，方便您找到合適的尺寸，專為全天舒適穿著而設計，從早到晚都能提供可靠的支撐。

四、強效足弓支撐

1.Hoka Gaviota 6（參考價錢：港幣$1499）

圖片來源：馬拉松截圖

在選擇具有良好足弓支撐的鞋子時，專建議專注於穩定性、減震性和能夠貼合你特定足弓類型的設計，他特別建議高足弓人士選擇這款鞋來穿着！

2.Brooks Ghost Max 3（參考價錢：港幣$1190）

圖片來源：Pro Runner

搭載 GuideRails 技術，不僅支撐足部，更能為膝蓋提供全方位保護，配合 DNA LOFTv2 緩震帶來極佳腳感。

2. Asics Gel Kayano 32（參考價錢：港幣$970）

運動鞋的鞋翼經過加固，能為足弓提供額外的舒適度和支撐，具彈力的步伐感，配搭透氣網面，足弓支撐人士亦極度適合。

五、懶人穿脫及恢復拖鞋

1.Skechers Slip Ins Ultra Flex（參考價錢：港幣$348）

圖片來源：HKTVmall

無鞋帶的「懶人」套穿設計，極度輕量並結合 ULTRA GO 緩震及標誌性的 Arch Fit 鞋墊。

2. Hoka Ora 中性涼鞋（參考價錢：港幣$299）

Catalog官網截圖

採用類似船底的弧形鞋底設計，讓你的腳從腳跟到腳趾流暢滾動，最大限度地減少對腳、腳踝、膝蓋和背部的衝擊，也適合日常出行，例如外出辦事、在附近散步或在家放鬆。

揀選合適鞋款之前，了解自己的腳型及選購要點同樣重要。專家就歸納的4大選購避伏貼士，足病診療師Daughtry強調要相信自己的判斷，每個人的需求各有不同，適合的鞋款取決於日常活動的環境及個人舒適度，有足部問題的你們，就要再三留意啦！

1.了解腳型與步姿

每個人雙腳的長度、寬度以至足弓高低都不同，若不清楚自己的腳型，最好先諮詢專業的足病診療師，才能對症下藥。

2.考慮「搖椅底」設計

帶有弧形搖椅底設計的鞋款，能有效幫助腳步由腳跟到腳尖的過渡變得更平順流暢，大大減輕步行時的費力感。

3.首選透氣輕巧物料

透氣輕巧的鞋面物料有助保持雙腳乾爽，減少長時間走路帶來的不適。

4. 緩震是關鍵

支撐力與緩震效能同樣重要。雙腳每日承受反覆的撞擊，良好的吸震能力是避免足部問題或疼痛的關鍵。