香港尼特族青年破3.62萬惹議　高樓價難頂寧躺平　減收入爭公屋

踏入6月，香港大專院校開始陸續放暑假。上個星期我和一些年輕學生吃飯，有學生說正在找兼職工作。我問是不是有經濟壓力，對方不好意思地說不是，而是要存錢去各地追看心儀的偶像明星。



文：戴慶成（聯合早報駐港記者）

她每年大約有三四次去韓國、日本或者台灣追星，每一次的演唱會門票加上交通、住宿等旅遊成本，往往達數千港元。

隨著社會經濟環境日益複雜，去年本港「尼特族」（NEET，即不升學、不就業、不接受職業培訓的青年）的人數增至約3.62萬，引起關注。（示意圖/unsplash@sachi63）

我取笑這名學生追星不擇成本，她反駁說自己已經克制，身邊的一些同齡朋友更誇張，動輒花數萬元近距離接近明星、索取簽名和合照等等，無時無刻都在斥資追捧偶像。

對學生族群來說，這種無止境的花費無疑會帶來沉重的財政壓力。不過若說這些年輕人不務正業，還有一些情況更加嚴重的青年，他們甚至連追星的人生目標也沒有。香港立法會最近公布的一項研究就顯示，2025年香港「尼特族」（NEET，即不升學、不就業、不接受職業培訓的青年）人數增至約3萬6200人，佔整體青年人口比重約6%。

NEET是英文Not in Education, Employment or Training的縮寫，中文譯作「尼特族」，主要是指介於15至24歲的年輕人，既沒在求學、沒有工作，也不參加職業培訓課程，對人生前景充滿消極的態度。

過去幾年「尼特」族群持續壯大，已成為全球各地的趨勢。例如英國最新公布的一項調查便顯示，目前該國有超過100萬年輕人屬於「尼特族」，人數創下12年來新高。報告預測，若情況持續惡化，五年內英國將有六分之一的年輕人失業、失學，也沒在接受培訓。

中國傳統向來推崇「勤有功、戲無益」，視努力工作、自立自強為榮，勤勞立身的觀念深深紮根於民間。香港出現閒散度日的「尼特族」群體，打破大眾固有認知，也引起社會各界的高度關注。

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客觀而言，香港「尼特族」群體的湧現，是時代結構轉變的結果。一方面，當前社會的主力青年為Z世代，他們自小成長於物質富足環境，後物質主義價值盛行，不再將穩定上班、終身勞動視為人生唯一目標，更看重自由與生活品質，拒絕屈就低薪、高內耗的底層崗位。

另一方面，早年大學學歷可以換來一份穩定的白領工作，如今本科僅是入場券，碩士競爭基層崗位成為常態。而隨著時代改變，課程設計滯後於產業變化，文史、藝術、泛管理類專業供過於求，課程內容脫離企業實務，畢業生缺乏實用技能，求職屢屢碰壁後自信心受挫，逐漸脫離勞動市場。

從微觀層面來看，香港部分「尼特族」並非單純懶惰，而是面對當前高樓價、高生活成本壓力的無奈回應。根據國際公共政策顧問機構公布的最新《國際住宅負擔能力》報告，香港樓價雖然較高峰期回落兩成，可是仍然連續16年位列全球樓價最難負擔城市，最新負擔比率為14.1倍，意味著港人要不吃不喝14.1年才能付清樓價。

面對香港極高的私人樓宇負擔比率，辛勤工作也難以實現安居自立。一些年輕人於是選擇「躺平」，放棄升職加薪，甚至刻意壓低收入，只為符合單身人士公屋申請的入息及資產上限，最後甚至慢慢變成「尼特族」。

另外，戰後嬰兒潮一代積蓄相對充足，香港大多數家庭具備接納成年子女同住的經濟條件。當不必為溫飽憂慮，不少青年也失去迫切的就業動力，寧願留在家中休整、觀望。而他們的父母一代多經歷過貧困，普遍存在補償式育兒心態，不願子女重複自己吃苦的經歷，縱容子女暫時「躺平」在家。結果一些年輕人成為「蟄居族」，數年足不出戶，依賴網絡度日，逐步徹底脫離社會體系。

在以前，香港社會輿論對啃老、長期待業抱有強烈負面標籤，視好逸惡勞為羞恥。現今社會包容度提升，年輕人「間歇性待業、擇業休息」被視為正常人生選擇，這也讓主動選擇「尼特」生活的年輕人愈來愈多。

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然而，「尼特族」青年長期脫離社會主流軌道，不僅是個人就業問題，也涉及到心理健康。長遠而言，青年老是宅在家裏，社交能力退化，愈發懼怕與人際互動，也會衍生諸多社會問題。

其中一個問題，是大量年輕勞動資源閒置，將直接造成人力浪費。如果是畢業後短期休整，幾個月至一年內重返學業或職場，屬於短暫過渡，問題尚且不大；但若連續兩年以上遠離學業、職場、培訓，長期留在家中依賴家人資助，進而演化為隱居，將會壓縮社會生產力，不利經濟發展。

香港社會最近已經在反思「尼特族」現象，就如何優化就業環境、重拾勤勞奮鬥的正向風氣，展開熱烈討論。但化解「尼特族」問題，不能一味只靠鼓勵年輕人就業，長遠而言必須從產業結構、教育銜接、社會觀念等方面多管齊下，採取不同政策，才能發揮作用。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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