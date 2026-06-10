鐵拳教育｜韓國反校園欺凌4大重拳整治　99%加害者被頂尖大學拒收

改編自人氣網漫的Netflix韓劇《鐵拳教育》全球熱播，內容講述韓國新成立的「教權保護局」如何「以暴制暴」，處理校園欺凌及怪獸家長問題。現實中韓國政府為了整治校園惡霸歪風，近年也落實了多項反欺凌政策，當中最重拳是將校園暴力懲處紀錄與大學招生掛鈎。根據2026年韓方公佈數字，在2026學年大學招生中，多達99%的校園暴力紀錄的申請者被首爾頂尖大學拒收！

《鐵拳教育》劇照

根據Netflix官方網站Tudum在10日發佈，《鐵拳教育》觀看次數位居全球非英語類電視節目榜榜首。《鐵拳教育》劇情講述韓國校園欺凌、惡霸問題失控，教育部破天荒成立非常執法部門「教權保護局」，劇中督察羅華振（金武烈飾）用「物理」方式「教育」霸凌學生。

韓國校園欺凌問題嚴重，而劇情當中也有不少改編自真實個案。例如首集國會議員兒子欺凌同學致自殺的劇情，就是影射2023年震驚全國的「鄭淳信兒子欺凌案」。當年前國家偵查本部長鄭淳信的兒子，對同班同學長達一年的語言暴力與精神虐待，受害者更意圖輕生，無法正常上課。然而， 鄭淳信動用一切法律手段，將霸凌處分拖足近兩年。受害者因精神崩潰被迫休學，而霸凌者卻因為處分被成功延後，檔案欄「洗白」後，最終順利考入韓國最高學府首爾大學。

前國家偵查本部長鄭淳信

《鐵拳教育》劇照

韓國聯招新政：校園暴力懲處紀錄如何與大學招生掛鈎？

韓國政府為了整頓校園，2023年首度提出，將校園暴力懲處紀錄與大學招生掛鈎，並在2026學年正式推行至全國所有大學。換句話說，無論考生的「韓國高考」（CSAT）分數有多高，只要在高中時期曾有校園暴力紀錄，大學都會直接扣減關鍵分數，甚至拒絕錄取。

《鐵拳教育》劇照

根據《朝鮮日報》引述國會議員辦公室的最新數據顯示，在2026學年的早期招生中，首爾地區11所主要大學（包括延世大學、高麗大學等名校）有151名有校暴紀錄的申請者被扣分，其中高達150人最終被拒絕取錄，淘汰率高達99%。而全韓國境內，高達75%有校暴紀錄的學生在首輪招生中全軍覆沒。全國10所國立教育大學中，其中4所（首爾教大、釜山教大、京仁教大、晉州教大）一律不錄取；其餘6所教大則是對中重度情節直接取消資格，輕微者給予巨額扣分。

《鐵拳教育》劇照

杜絕權貴洗底漏洞：嚴重校暴紀錄可永久保存

為了杜絕權貴漏洞，韓國教育部修改了《學校生活記錄簿》的管理條例。新政策規定，凡是涉及嚴重校園暴力（通常指處分級別在第6級以上）的學生，畢業後必須強制保存該些暴力檔案長達4年。如果加害者想要提前申請刪除較輕微的校暴紀錄，必須獲得受害學生的同意。但第9級處分（退學/開除）是「永久保存」，無法刪除。

《鐵拳教育》劇照

增設現實版教權保護局「學校暴力專責調查官」制度

韓國教師過去若主動調查欺凌，往往會遭到加害者家長反控「虐待兒童」或「誣告」，甚至受電話騷擾和法律恐嚇。韓國政府自2024學年起，正式引入了「學校暴力專責調查官」制度，在全國177個地方教育支援中心進駐了約2,700名由退休警員、資深法律專家及資深教育工作者組成的專責團隊。一旦學校發生欺凌事件，前線教師不再承擔「偵查」和「定罪」責任，而是交由這些調查官追查，成為現實版的「教權保護局」。

《鐵拳教育》劇照

校園暴力1至9級處分機制：從書面道歉到勒令退學

韓國《學校暴力預防及對策相關法律》中，對加害學生法定的1至9級處分機制。在現行制度下，不同的級別將直接對應不同的大學招生懲罰力度，由第1級向受害學生書面道歉，至第9級被勒令退學，部分師範、國立大學永久禁報不等。

AI生成圖片

劇中主角以暴制暴的方式，對付校園欺凌者，在現實生活中當然不可行，不過如何用有效的方法，去制止或預防欺凌事情發生，的確是整個社會，都應好好值得思考。