做愛撐不到1小時好丟架？醫生揭最理想性愛時長：超15分鐘已太久

A片男主角動輒能「撐」1小時，讓不少男性看了自嘆不如，甚至對自己的表現產生焦慮。不過台灣泌尿科醫生黃冠鈞表示，許多人其實都被A片與網路傳言誤導，以為完美性愛一定要長時間持續，但從醫學數據來看，實際情況並非如此。



黃冠鈞在Facebook發布衛教影片指出，網路上常有「一夜七次、一次一小時」等都市傳說，讓不少男性因此感到壓力。不過，根據2008年美國與加拿大性治療相關專家的調查，最理想的性愛時間其實是7至13分鐘，只要能達3分鐘以上，就被視為正常範圍；若超過15分鐘，反而會被認為有點久。

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黃冠鈞也提到，2005年荷蘭研究團隊曾針對500多對情侶進行研究，要求受試者在性愛時以碼錶計時，計算從陰莖進入陰道到射精完成的時間。結果顯示，平均性愛時間約為5.4分鐘。對此，他笑稱，這些醫學數據可說是替廣大男性「洗刷冤屈」。

黃冠鈞進一步表示，從演化生物學角度來看，性愛時間並非越長越好，時間較短反而可能是一種「生存優勢」。他打趣比喻，遠古祖先若在野外親熱太久，還沒大功告成，可能就先被野獸當成點心，因此性愛時間短，在演化上反而具有一定優勢。

黃冠鈞提醒，男性不必盲目追求性愛時間長短，也不用拿A片男主角的表現和自己比較，更不需要因此妄自菲薄、增加心理壓力。他風趣地說，

與其執著於打延長賽，還不如在正規賽中好好表現。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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