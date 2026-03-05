射精無力變「流精」？性愛專家拆解1關鍵原因＋1零成本方法自救

射精變得「無力」，就算沒有高潮都有精液流出？那是否代表性功能出現障礙？性愛專家許藍方博士表示，所謂「流精」大致可分為兩種情況，可在高潮及非高潮時出現，背後成因各有不同。不過，她強調，只要一個既簡單又低成本的方法，便可有效改善和預防!

近日，性愛專家許藍方博士於個人YouTube頻道拍片分享指，有些男生或出現「流精」的狀況，顧名思義就是精液並不是程噴射的狀態，而是變成流出。她表示，「流精」是否身體和性功能出現問題，情況可分為以下的兩種:

1.沒有射精的感覺，卻有精液流出

許藍方指出，有些人因長時間刺激生殖器、自慰或射精頻率過高，精囊還沒補滿、而且肌肉也並未恢復，便可能出現精液滲出的情況。她表示，這種情況大多都是因年齡增加而出現，神經反應變慢、骨盆底肌控制力下降、射精「噴射感」變弱而導致。此外，流出的體液有可能並非精液，而是前列腺液、尿道球腺液等。若果這狀況只是偶爾發生，而且流出來的液體並沒有異味和異狀，那一般都毋須擔心。

2.有高潮感，但精液「射不出來」

另一種情況是，當男生已經達到性高潮、感覺將要射精，但卻發現精液還是停在原地，慢慢流出，沒有明顯噴射力。許藍方解釋指，射精的推進力主要來自骨盆底肌的節律性收縮。若長期久坐或久站，缺乏運動，骨盆底肌便會「忘記」本來應有的收縮模式，當肌肉與神經協調不足，便會導致射精時推動力不足，而由「射精」變成「流精」。

那「流精」是否等於性功能正在下降呢?許藍方指出，出現「流精」的狀況大多都是出現在性功能欠佳或已退化一段時間之後，比起警號，那更像是一個「結果」。至於會否影響生育，許博士則表示，主要是與骨盆底肌的問題有關，而不是精子的品質問題，雖然射精能夠有更大的機會將精子送進去子宮，但真正影響懷孕機率的關鍵，仍是精子數量、活躍度與整體品質。

想要預防和改善「流精」又有甚麼方法?許藍方建議，最簡單、最低成本的方法就是「運動」。她提醒，應結合針對骨盆底肌的訓練及全身性運動，一方面強化骨盆底肌收縮能力，一方面改善骨盆底肌協調度，以此改善「流精」的狀況。她提醒，若出現「流精」狀況持續超過三個月仍沒有改善，便建議盡快求醫，找專科醫生檢查。