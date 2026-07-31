政府工招聘｜物流署請校對頂薪$30K 　DSE學歷+零經驗也可申請

本港就業市場競爭激烈，不少大學畢業生求職時屢遇挫折。不過，求職者除了留意私人市場的職位外，亦可考慮政府釋出的空缺。政府物流服務署近日招聘校對一職，入職門檻不高，只需中學文憑試中文及英文科考獲第2級或以上成績，無須大學學歷，頂薪卻可達30K！對非大學畢業的求職者而言，是一個不俗的出路。有興趣的求職者須在2026年8月13日或之前提交申請！



資料圖片

政府物流服務署-校對

月薪：$17,545起

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入職條件：

申請人必須－

(a) (i) 在香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷

(ii) 在香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷

(b) 符合語文能力的要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

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註:

(1) 申請人須通過技能測試。

(2) 申請人所有資歷及工作經驗以截止申請日期或之前為準。

(3) 政府在聘任公務員時，2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科（課程乙）C級及E級的成績，會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級成績。

(4) 政府會測試所有應徵公務員職位人士的《基本法》及《香港國安法》知識。在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績是所有公務員職位的入職條件。申請人必須在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績方會獲考慮聘用。如申請人在申請公務員職位時仍未曾參加相關的《基本法及香港國安法》測試或未曾在相關的《基本法及香港國安法》測試考獲及格成績，仍可作出申請。他們會被安排在招聘過程中參加相關測試。

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職責:

(a)進行校對工作，確保在印製前識別錯處並加以糾正

(b)備存收到和交出的校對稿件。校對須輪班工作及在有需要時逾時工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬：

總薪級表第3點（每月港幣17,545元）至總薪級表第12點（每月港幣30,595元）

申請手續:

申請人必須於2026年8月13日或之前透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。申請人須於申請書內詳列所有相關學歷及工作經驗。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

持有本地學歷人士在現階段毋須遞交證明文件副本。持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。有關申請人須於2026年8月20日或之前，把有關當局所簽發的文憑／證書、修業成績表及列明有關課程授課形式（例如全日制／兼讀制、在當地院校授課／遙距授課等）的證明文件副本，電郵至recruitment@gld.gov.hk。請在電郵標題中註明「申請校對職位」，並在電郵及各證明文件副本上註明網上申請編號。

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如申請人未能提供證明文件，或所提交的證明文件是在上述截止日期後才遞交，其申請概不受理。請勿在現階段附上任何文憑／證書或其他學歷證明文件的正本。

申請人如獲邀參加面試／技能測試，通常會在截止申請日期後約十至十二個星期內收到通知。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況，可能需時稍長。如申請人未獲邀參加面試／技能測試，則可視作經已落選。

截止日期：13/08/2026 23:59:00

申請連結