港人北上外派內地巨企！親歷3大職場文化衝擊嘆：香港長大好幸福

隨著北上發展漸成趨勢，不少港人選擇或被派往內地工作。近日有港人於社交平台發文，分享自己被公司外派到內地工作後的親身體驗。原以為自己普通話流利，融入內地生活不成問題，怎料被職場文化差異帶來極大震撼，令他感嘆：在香港長大的小孩好幸福，引起網民熱議。



有港人發文分享被外派至內地大廠工作後的工作體驗。（小紅書截圖）

近日有網民在小紅書以「去內地工作後，發現香港長大的小孩已經好幸福」發文，指出香港人平時工作雖然也很努力，但最近被外派到內地「大廠」（內地互聯網巨頭公司）之後，才發現那種「拼」的程度完全是「另一種層級」，亦列出兩地3大職場文化差異。

1. 沒有Work-Life Balance

在日常工作環境中「很少有人會提Work-Life Balance，更多的是默認你就是要為工作付出很多時間和精力」，樓主觀察到，縱使大家私下也會抱怨工作辛苦，「但很少真的想離開，因為大廠對很多人來說已經是一個天花板」。

內地大廠工作節奏極快且高壓，職場中極少有人提及 Work-Life Balance。《IT狗2.0》劇照

2. 競爭極度內捲

除了工時長、壓力大，內地職場極度內捲的競爭亦令樓主頗感壓抑。他提到有一次與實習生聊天，才知道「很多人已經讀研讀了四五年，還在找一個穩定的機會」，直言「你會感受到一種有點壓抑的氛圍：大家都在拼，但努力和結果未必成正比。」

在內地職場中，工時長、壓力大，極度內捲。《IT狗2.0》劇照

3. 社交習慣迥異

此外，兩地在人際社交上的細節差異亦讓樓主感到不習慣。他表示，在香港薪資是一個比較私人的話題，很少會有人主動過問，但在內地卻可以「很直接地討論工資」，甚至成為很正常的社交內容之一「在香港，大家可能更在意你這個人本身，你有不有趣、相處起來舒不舒服；但在更高競爭的环境裡，收入和地位會變成更直觀的衡量標準」。

在內地職場中，公開直接地討論薪水與職級是常見現象。（《IT狗2.0》劇照）

網民認同內地職場較辛苦

帖文亦引起網民熱議，有人疑惑「為什麼小紅書上很多人又說在香港工作更累呢」，樓主對此回覆指要「看什麼行業吧，如果同等的行業和公司等級，我覺得內地比較辛苦。」

不少內地網民亦紛紛留言認同，指內地職場的「高效」全靠無底線的代價換取。有網民無奈表示「內地人的高效是不管不顧其他一切的，香港比不了」、「內地沒幾多人知同理解Work-Life Balance，都是被壓榨的」。不過，也有網民提出不同看法，認為「香港下線高，上線低，呆久了學不到啥東西，免責和推脫不承擔容易學得一套一套的」，樓主對此回應「也要看公司和行業吧...內地某些行業發展確實比較快，看自己喜歡的節奏吧」。

內地網民亦紛紛留言認同，指內地職場的「高效」全靠無底線的代價換取。（《it狗2.0》）

過來人坦言「卷不動」才來港：最怕帶入Toxic文化

亦有人表示自己正是「因為卷不動才來的香港」，表示每次看到港人抱怨本地環境不好都想大喊：「以前我不懂為什麼別人都說香港輕鬆，現在我懂了，快來！...那是因為你們沒有體驗過內地的環境，世界上沒有完美的地方，但是香港真的算是很不錯了！」而過來香港之後最害怕有人將內地那一套「Toxic的文化帶過來」。

另外，有網民笑言「你攞住香港工資標準，喺深圳做嘢生活，真喺無敵喇」，樓主亦坦承「相對來說便宜是真的」，但坦言體驗過後「還是想回去」。