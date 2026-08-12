超能膠黐手怎自救？廠商親授3個步驟無痛分離　內行人曝1物可防護

在日常生活中，無論是修補斷裂的鞋底、黏合破裂的陶瓷杯，或是進行精細的手工藝創作，快乾膠與超能膠都是許多人抽屜裡必備的實用工具。然而，這類黏著劑的乾燥速度極快，使用者只要稍微閃神，極有可能發生手指被殘膠死死黏住的窘境。



面對手指緊緊相依的恐慌，許多人的第一直覺是大力拉扯，企圖強行掰開，這樣做往往會導致手指皮膚被硬生生撕裂，造成嚴重的皮肉傷。

超能膠黏到手指該如何自救？日本大廠公開無痛分離3步驟！

回顧2017年時，日本知名的超能膠製造大廠セメダイン（Cemedine）曾在官方X（前稱Twitter，推特）上發布了一段教學貼文，專門破解手指被超能膠黏住的危機。當時這項實用的急救指南吸引了高達28.5萬人次觀看。官方強烈呼籲，遇到這種狀況絕對不可驚慌硬扯，只要跟著簡單的三個步驟，就能安全脫身。

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步驟一：準備40℃溫熱水浸泡

首先，請找一個乾淨的容器，倒入溫度約落在40℃左右的溫熱水。接著，將被黏住的手指完全浸入水中，並在水裡開始輕輕揉搓。

這裡的關鍵在於水溫，過去曾有不少遇到同樣狀況的苦主反映，如果只去水龍頭底下沖洗一般室溫的自來水，幾乎起不到任何軟化作用。確保水溫達到40℃，是成功軟化膠體的第一步。

步驟二：耐心揉搓直到順利分離

浸泡在溫熱水的同時，手指必須持續保持輕輕揉搓的動作，利用溫水的熱度與水分慢慢滲入膠體縫隙。只要保持耐心，原本堅硬的超能膠就會逐漸失去黏性，這時手指便能順利且無痛地分開。

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步驟三：出動去光水消滅白化殘膠

當手指成功分開後，皮膚表面通常還會殘留一些白白硬硬的膠塊。這時，可以拿出一小塊化妝棉，倒上平時用來卸除指甲油的去光水（卸甲水），輕輕擦拭殘留膠漬的部位。去光水裡面的成分可以有效溶解這些頑固的塊狀物，讓手指完全恢復原狀。

怕沾手又必須用超能膠？內行人都靠塗抹「這一物」提前防護！

除了事後的補救措施，有沒有什麼方法可以在使用前就建立起安全防護網呢？如果是經常需要接觸超能膠的工作者或手作愛好者，其實可以在開蓋使用前，先在雙手均勻塗抹一層護手霜。

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由於護手霜含有豐富的油脂，塗抹後會在皮膚表面形成一層天然的油膜。這層油膜能夠大幅降低超能膠與皮膚之間的附著力，萬一不小心滴到手，也能防止膠水死死咬住皮膚。當然，即便有了護手霜的保護，使用這類強力黏著劑時還是務必保持專注與小心，才能安全又完美地完成修繕與勞作任務。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：三秒膠黏到手怎麼辦？日本大廠無痛解開3步驟，千萬別硬拔！】