女網友出國8日忘記關冷氣機「電費低到震驚網民」 疑多得一設定
撰文：聯合新聞網
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一名馬來西亞女網友近日分享自己因出國前匆忙忘記關冷氣，導致電費暴漲的慘痛經歷。
她表示，自己為了趕搭飛機而匆促出門，抵達機場時才驚覺家中的冷氣還在運轉，且房門未關，試圖聯繫公寓管理室協助處理卻遭拒，最終只能讓冷氣持續開了整整8天。
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這位網友透過小紅書帳號「Whitney裝修日」發文指出，原本每月電費大約為30多令吉（約55港元），但此次出國回來後，6月電費暴增至97令吉（約178港元），令她哭笑不得，並發誓未來一定要裝設可以遠端操控的冷氣設備，以避免同樣情況再度發生。
貼文引起網友熱烈討論，不少人對女子平時的超低電費感到驚訝。她則回應，自己平常沒有自己煮飯、不天天開熱水器洗頭，衣物會累積後一起清洗，再加上平日多在外工作或不回家過夜，因此用電量相對較低。
也有網友認為冷氣連開8天卻只增加60多令吉（約110港元)，其實電費仍屬合理。對此，她解釋，家中冷氣設定恆溫25度，可能因此減少耗電量，未導致費用飆升至更高數字。
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