衛生紙包裝的三角形是什麼？Youtuber揭真正用途：確保品質的工具

你是否曾注意過，衛生紙（紙巾）包裝上常出現一些彩色小三角形？這些圖案乍看之下毫不起眼，但其實它們的存在並非裝飾，而是有著專業用途！



衛生紙包裝上的神秘三角形？真相竟與印刷技術有關！

近日，一名網友在Threads上發文表示，他在撕開衛生紙包裝時，發現側邊印有幾個彩色三角形，讓他不禁好奇：

「衛生紙旁邊這些顏色到底是拿來幹嘛的？」



衛生紙包裝上的冷知識引起討論。（Threads）

這則貼文立刻掀起網友討論，不少人紛紛發表自己的看法，甚至腦洞大開：

「是讓沒帶手機上廁所的人研究用的嗎」

「應該是印刷定位的標記，不是用來測色盲的吧」

「這些三角形的顏色在不同包裝上都一樣，應該有某種特定功能」。



衛生紙上的「印刷對位標記」

其中，有內行網友點出真相，指出那應該是印刷對位標記（Registration Marks），主要是幫助印刷機對準顏色與裁切位置。

事實上，這些神秘的彩色三角形是「印刷對位標記」（Registration Marks），是印刷技術中不可或缺的一環，主要負責確保包裝印刷的精準度，避免出現顏色錯位或印刷模糊。這類標記的主要功能包括：

確保顏色精準疊合

在多色印刷時，每種顏色會分層印刷，這些標記能幫助印刷機確保各顏色正確對位，避免產生模糊或偏移。

協助裁切與對位

包裝生產時，機器會根據這些標記來判斷裁切與封裝的正確位置，確保包裝的外觀一致、對齊工整。

印刷品管

這些標記也能用來校正印刷品質，確保不同批次的產品顏色不會有明顯誤差，提升生產品質。

不只衛生紙！各種商品包裝都可能藏有類似標記

YouTube頻道《南道不知道》也曾探討過這類標記，指出它們不只出現在衛生紙包裝上，還廣泛應用於食品包裝、零食袋、藥品盒等印刷品，主要是幫助機器在自動化生產過程中確保印刷與裁切的精準度。

頻道進一步解釋，這些標記是為了機器讀取而設計的，並不影響產品本身，但對於印刷廠來說，卻是確保品質的重要工具。

