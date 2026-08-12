Andy老師「眾量級」4300萬官司宣判　家寧獲判無罪Andy發聲明回應

昔日百萬YouTuber「眾量級CROWD」情侶檔Andy與家寧，自2024年分手後，糾紛從感情層面延燒至頻道經營權、公司帳務與股權爭議，最終對簿公堂。全案涉及頻道及公司收益逾4300萬台幣，家寧一家四口全遭起訴，經超過一年審理，新北地院在11日下午一審宣判，家寧獲判無罪，Andy 尊重司法但擬上訴維權，引發大批網民為其抱不平。



Instagram截圖

近日經新北地院一審判決，家寧母親曾淑惠被控告涉嫌侵占頻道及公司收益逾4318萬台幣（約港幣$1052萬元），並涉及逃漏稅等罪嫌，最終因逃稅、背信等罪被判1年8月及1年4月，以及併科罰金50萬元（約港幣$12.1萬元），而父親及妹妹亦分別被判刑。家寧的父親張國龍則因違反個人資料保護法，被判4個月有期徒刑，併罰金5萬元新台幣（約1.2萬港元）。而家寧的妹妹張家芸因幫助逃漏稅，被判2個月有期徒刑，併罰金1萬元新台幣（約$2,400港元），獲緩刑2年，同時亦須提供義務勞務60小時。

至於最令人關心的張家寧，則因擅自更改頻道密碼，被控妨害電腦使用罪。而宣判亦同樣出爐，家寧獲判無罪，群海娛樂公司則被判沒收494萬餘元，全案仍可上訴。

Andy其後在社交平台threads以及Instagram 發表85字聲明，表示判決結果未能讓支持自己的粉絲滿意，而感到抱歉，但同時會尊重司法程序與判決，目前尚未收到完整判決理由書，將待審慎了解判決內容後，再依法評估後續處理方式，並強調會持續透過司法程序維護自身合法權益。

而該帖文也引來極多網民留言回覆，有極多網民留言支持Andy老師，「你只是輸了官司，但是你贏了我們」、「全家人凹幾千萬，卻沒有任何一分還給被害者，連一句道歉都沒有，主謀關不到兩年其他人無罪？司法根本沒有在保護被害者，甚至二度傷害，查這麼久卻連帳本都看不到」、「你沒輸，是台灣的法律輸了」、「還不一定，還有二審開庭，但說實話真的很扯欸，事情鬧這麼大主犯也才判不到2年，甚至還有一個無罪，他們甚至連一句道歉都沒有，超好笑法律到底保護到被害人哪個點了，台灣法律真的有夠沒救」。

「眾量級CROWD」由Andy與家寧於2016年共同創立，巔峰時期訂閱數突破200萬。2018年，家寧母親曾淑惠成立群海娛樂公司，負責頻道收益入帳與稅務處理，Andy與家寧各持股25%。分手後，Andy指控家寧母親侵吞頻道收益，並擅自將頻道佔為己有。檢方調查發現，2019年至2024年間，多筆頻道流量及廣告收入共約3036萬台幣（約港幣$700萬元）未列入公司帳目，而是流入曾淑惠私人帳戶，部分款項被用於購買保險、外幣定存及支付信用卡費用。

另有約1281萬（約港幣$312萬）業配收益被轉往曾淑惠及家人帳戶，合計侵佔金額達4318萬元（約港幣$1000萬）。此外，曾淑惠另被控以個人名義申請「眾量級」商標，獲取約109萬（約港幣$26.5萬）商標權收入，損害公司利益，並涉嫌利用人頭虛報薪資、逃漏稅572萬（約港幣$139萬）。